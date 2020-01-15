"Uyuz hastalığı hava yoluyla bulaşmaz"

Eczacı Yıldız Türkaydın, "Uyuz hastalığı kısa süreli temaslarla veya hava yoluyla bulaşmaz. Hastalığın tedavisi basit olmakla birlikte uzun sürer ve özen gerektirir. İlaç tedavisi ile birlikte çarşaflar, kıyafetler, havlular yüksek sıcaklıkta yıkanıp ütülenmelidir." dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Başeczacısı Yıldız Türkaydın, son günlerde arttığı düşünülen uyuz hastalığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkaydın, aşırı derecede kaşıntıya sebep olan, aynı zamanda deride çıkan çizgi halinde peş peşe sıralanmış küçük kırmızı kabarcıklar şeklinde kendini gösteren uyuz hastalığına ilişkin "Bulaşıcı bir hastalık olmakla birlikte sistemik yani tüm vücudu ve organları etkilemez. Ancak sebep olduğu kaşıntı ciddi şekilde rahatsız edici olup, yaşam kalitesini etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

"Hastalığa parazit neden oluyor"

Bir deri hastalığı olan uyuza Sarcopte Scabei isimli parazitin neden olduğunu belirten Türkaydın, şöyle devam etti: "Kaşıntı daha çok parmak arası, el bilek iç tarafı, dirsekler, dizler, kasık bölgesi, koltuk altı, genital bölge, kulak arkasında olur. Geceleri ve sıcak ortamda kaşıntı uykudan uyandıracak kadar çok artış gösterebilir. Uzun süre kaşıma sonucu ise derideki iltihaplı yaralar oluşabilir. Hastalık kısa süreli temaslarla veya hava yoluyla bulaşmaz. Uzun süreli cilt teması, cinsel ilişki, ortak kıyafet, çarşaf, havlu kullanımı gibi durumlarda bulaşabilir. Uyuz hastalığından korunmak için hijyen kurallarına uymak gerekir. Başkasının giydiği kıyafetler giyilmemelidir ve ortak yaşam alanlarında (yurt, huzur evi vs.) çarşaf, havlu gibi malzemeler kişiye özel kullanılmalı."

"Her kaşıntı uyuz değildir"

Hastalığın teşhisi ve tedavisi için mutlaka hekim muayenesine gidilmesi gerektiğini altını çizen Türkaydın, şu bilgileri paylaştı: "Her kaşınan kırmızı kabarcıklar uyuz hastalığı değildir. Uyuz hastalığının teşhisi ve tedavisi için mutlaka hekim muayenesine gidilmeli. Tedavi için deriye uygulanan krem ve losyonlar kullanılmalı. İlaçlar temiz deriye sürülmeli ve düzenli olarak doktor veya eczacınızın tarifi ile kullanılmalı. Tedavi hastalık belirtisine bakılmaksızın aynı ortamda yaşayan tüm bireylere uygulanmalı. Hastalığın tedavisi basit olmakla birlikte uzun sürer ve özen gerektirir. İlaç tedavisi ile birlikte hijyenik bir takım işlemlerin de mutlaka yapılması gerekir. Çarşaflar, kıyafetler, havlular yüksek sıcaklıkta yıkanıp ütülenmelidir. Ayrıca parazitten kurtulmak için yıkanamayan eşyalar plastik poşetlerde ağzı kapalı şekilde minimum 3 gün tutulmalıdır. İlaçların kullanımı ve dikkat gerektiren detaylar için eczacıya danışabilir. Tedavi ve bu işlemler yapıldıktan sonra kaşıntı ve belirtiler 4 haftadan fazla sürerse mutlaka tekrar doktora gidilmelidir."