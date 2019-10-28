Uzakdoğu'nun fuar devi, Türkiye'yi radarına aldı

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği'nin (EVSİD) güçlerini birleştirerek stratejik işbirliğine gittiği Hong Konglu fuar devi Mega Show, Türkiye pazarına da ilgi gösteriyor.

Uzak Doğu'nun en büyük fuar serilerini gerçekleştiren Mega Show'un organizatör firması Comasia Limited'in Kurucu Direktörlerinden Peter Cheung, EVSİD ile işbirliği yaptıklarını, fuara gelen Türk firmalarının ürünlerinin kalite ve tasarım açısından Avrupa ile yarıştıklarını belirtti. Türkiye'nin bu üretim gücünü tüm Asya'ya yaymak istediklerini kaydeden Cheung, Türk ev ve mutfak eşyalarını bu bölgenin lideri hâline getirmek istiyor.

Cheung, 2020'de Türk şirketlerine özel görüşmeler ve eşleştirme programı yapacaklarını belirterek, "Böylece fuarlara her katılan firma en az 10 potansiyel ithalatçı firmayla görüşme imkanına sahip olacak. Türkiye için çok büyük bir potansiyel sağlayacak” dedi.

Türkiye'de de bir organizasyona imza atma konusunu değerlendirdiklerini belirten Cheung, "Türkiye tüm Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Avrupa'nın merkezindeki olması nedeniyle tüm çevreden ve hatta Aysa'dan alıcıları ve üreticileri bir araya getirebilir" dedi.

EVSİD Başkan Vekili Talha Özger de, Türk insanı, çalışılabilecek bireyler olarak değerlendiriliyor. Ayrıca biz burada yapmış olduğumuz organizasyonları da anlatıyoruz. Eğer satınalma firmaları Türkiye'ye gelirlerse, farklı sanayilerle buluşabileceklerini, tekstil, ev tekstili veya farklı ürün gruplarını görebileceklerini söyleyerek onları, teşvik ediyoruz. Aynı zamanda onları, İstanbul'da yapacağımız ‘Invitation Only' organizasyonuna da davet ediyoruz” diye konuştu.