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Uzaktaki/Yakındaki sergisi sanatseverlerle buluştu

25 eserden oluşan Uzaktaki/Yakındaki sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sergi, 1-11 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.



Yapı Kredi ve 212 Photography İstanbul iş birliğiyle Uzaktaki/Yakındaki sergisi açıldı. Banka, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye'nin önde gelen fotoğraf etkinliklerinden 212 Photography İstanbul'un sponsorları arasında yer alarak, Uzaktaki/Yakındaki sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. 25 eserin yer aldığı sergi, banka çalışanlarının Türkiye'den ve dünyadan yakaladıkları fotoğraflarla Bilecik'ten Sri Lanka'ya uzanan zengin bir seçki sunuyor.



1 - 11 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilecek olan 212 Photography İstanbul, şehrin farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşuyor. Festival, Yapı Kredi bomontiada, Akaretler Sıraevleri A 37 - 39, Zülfaris Karaköy, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı, Yeldeğirmeni Sanat, Müze Gazhane ve Kalyon Kültür'de ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

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