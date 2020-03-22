Uzaktan eğitim başlıyor

Yeni korona virüsü salgını nedeniyle okulların Milli Eğitim Bakanlığı'nca 16 Mart'ta tatil edilmesinin ve online eğitime geçileceğinin bildirilmesinin ardından, Uğur Okulları Metodbox platformu kapsamını güncelledi. 2 yıldır Uğur Okullarında kullanılan veriye dayalı dijital eğitim yönetimi sistemi Metodbox üzerinden ilk dersler 23 Mart'ta başlıyor.

Deneyimli akademik kadrosunun oluşturduğu anlatımlı ders videoları, deneme sınavları, düzey ölçme, Türkiye geneli sıralama, duyuru ve takip gibi birçok farklı alanda hem öğrenci, hem öğretmen hem de velilerin kullanımına sunulan Metodbox ile Uğur Okulları eğitime teknolojik desteğini sürdürüyor. Uzaktan eğitim sistemini uzun yıllardır uygulayan ve bu yönde birikimleri olduğunu belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, bu sistemin Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı dijitalleşme ve eğitimde teknolojinin kullanılması çalışmalarının bir sonucu olduğunu söyledi.

Uğur Okulları olarak 2 yıl önce geliştirdikleri ve kullanmakta oldukları ‘Metodbox' platformundan online eğitim gerçekleştirdiklerini belirten Kulaberoğlu, “Bu platform öğrencinin hedefini belirleyip hedefine ulaşmak için takip etmesi gereken basamakların belirlenmesi ve bu basamaklar içerisinde süreci izlemekten tutun öğretmenin öğrenciye etüt tamamlama, ödev verme, video izleyebilmesi ve soru çözebilmesi ile cevap videolarının seyredilebilmesi için birçok özelliği olan bir uygulama. Biz bu uygulama üzerinden 23 Mart haftası itibarıyla devletimizin online eğitime devam edilsin şeklindeki kararına paralel olarak bütün öğrencilerimize sistemimiz üzerinden devam etmeye hazırız” dedi.

“Türkiye genelinde ilk online deneme sınavımızı gerçekleştirdik”

Metodbox altyapısının uzaktan eğitime yeni bir renk getirdiğine ve tüm öğrencilere ücretsiz olarak sağlandığına da değinen Nevzat Kulaberoğlu, sistem üzerinden ilk online deneme sınavlarını Türkiye genelinde 21 Mart Cumartesi günü gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencilerin sisteme yüklenen uzaktan eğitim takvimlerine göre derslerini uzaktan alabileceklerini aktaran Kulaberoğlu, “Eğitim öğretimimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek. Tüm bunların yanında, uzaktan eğitim programımızı hazırlayan deneyimli akademik kadromuz, ayrıca bu zamanı verimli değerlendirebilmek adına 200'den fazla öneriyi de öğrencilerimiz için derleyerek evlere ulaştırdı. Tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin ve velilerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

“2020-2021 döneminde Uğurlu olacak öğrencilere de uzaktan eğitim ücretsiz”

Kulaberoğlu ayrıca Metodbox'ın, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Uğur Okulları'na yeni kaydolan tüm öğrencilerin de ücretsiz olarak kullanımına sunulduğunu dile getirdi. Yeni dönemde Uğurlu olacak öğrencilerin de sistemden faydalanmaları için adım attıklarını, uzaktan eğitim süresince Metodbox ile tüm Uğurlu öğrencilerin yakınında olacaklarını belirtti.