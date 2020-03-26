Uzaktan eğitim için yapılan hazırlıklar hız kesmeden hayata geçiyor

Doğa Koleji, branş ve rehber öğretmenlerinin desteğiyle tamamladığı hazırlıklarını, “Doğa'm Evimde” online uzaktan eğitim platformu aracılığıyla hız kesmeden hayata geçirdi.

Nisan ayı boyunca, uzaktan eğitim ve öğretimde dijital materyal sağlamanın ötesine geçerek kariyer planlamalarını da online sürdürecek olan Doğa Koleji, öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutmayı hedefliyor. “Doğa'm Evimde” online eğitim platformuyla uzaktan eğitim sürecini başarılı bir şekilde kesintisiz yürüten Doğa Koleji, Korona virüs Bilim Kurulu tarafından 30 Nisan'a kadar uzatılan evden eğitim faaliyetlerini teknolojinin sağladığı imkânları kullanarak sürdürecek.

Doğa Koleji, temel dersler yanında yabancı dil, kodlama ve robotik, müzik ve görsel sanatlar derslerinin yer aldığı program içerikleriyle öğrencilerini hem akademik hem de sosyal alanda destekliyor. LGS'de ve YKS'de yüz yüze eğitim yapılan tarihe kadar işlenen konulardan sorumlu tutulma öngörüsüyle, tekrar döneminin önem taşıdığını göz önünde bulunduran Doğa Koleji, yayınlarını yeniden kurguladı. Böylece tekrar döneminde de öğrencilerin sınava en iyi şekilde hazırlanması sağlanacak.

“Öğretmenim yanımda, okulum evimde”

Doğa Koleji, “yaşamda yer almak” ilkesiyle oluşturduğu Düşünmenin Doğası, Deney Atölyesi ve Hikâye Sandığı gibi fark oluşturan eğitim içeriklerini, Doğa'm Evimde dijital eğitim platformu aracılığıyla öğrencilerin evlerine taşıyor. Bununla birlikte sesli ve görsel konu anlatımları, deney uygulamaları, sesli hikâyeler ve eğitsel oyun içerikleriyle de öğrenme süreçlerini desteklemenin yanı sıra, öğretmenleri tarafından iletilen sıcacık mesajlarla ve gerçekleştirilen dijital buluşmalarla öğrencilerine “Öğretmenim hep yanımda, okulum evimde” hissini yaşatıyor.

Öğrencilerin sosyalleşmesi önemli

Tüm kademelerdeki öğrencileri için somut ders materyallerini kullanabildikleri, animasyon içerikli, oyun temelli ve etkileşime dayanan eğitim programlarına yer veren Doğa Koleji, canlı müzik dersleri, ekoloji projeleri, araştırma sunumları, farkındalık çalışmaları, online satranç yarışmaları, dans ve ritmik oyunlarla öğrencilerin arkadaşlarıyla etkileşimini sürdürerek sosyalleşmesine olanak sağlayacak. Beden eğitimi derslerinde ise videolar ile canlı ders anlatımı, sağlıklı beslenme bilgileri paylaşarak öğrencilerin zinde ve sağlıklı kalmalarına destek olacak.

Evde yapılabilecek deney önerileri

30 Nisan'a kadar uzatılan uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve velilerle birebir iletişimi sürdürecek olan Doğa Koleji, eğitimde interaktif uygulamaları destekleyici faaliyetlerde bulunuyor. Klasik eğitim anlayışının aksine, pekiştirici uygulamalara ve öğrencilerin derslere doğrudan katılımına önem veren Doğa Koleji, online eğitim altyapısını ve öğrencilerin bilgi ve becerilerini her evde bulunabilecek basit araç gereçlerle yapılabilecek eğlenceli deneylerle zenginleştiriyor.

Online sınav hazırlıkları için yoğun dönem başladı

LGS, YKS ve DAGİS deneme sınavı çözümleri, pekiştirme kitapları, pratik defterler, online konu anlatımları ve etütlerle uzaktan eğitim sistemini etkin bir şekilde kullanan Doğa Koleji, güçlü akademik ve teknik altyapıya sahip “Doğa'm Evimde” online eğitim platformu üzerinden eğitime kesintisiz devam ediyor.

Kariyer planı onlıne yapılacak

Eğitim-öğretim planına uygun olarak lise öğrencilerinin kariyer planlamalarını online olarak yürüten Doğa Koleji, bir ilke imza atarak öğrencilerini Doğa'm Evimde online eğitim platformunda eğitim uzmanlarıyla buluşturmayı planlıyor. Üniversite hazırlık ve tercih sürecini mentor desteğiyle yürütecek olan kurum, sınav kaygısı yaşayan öğrencilerine video ve animasyonlarla “uzaktan eğitim ve psikolojik iyi oluş” konularında rehberlik edecek.