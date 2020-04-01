Uzaktan eğitime bir destek de lifebox'tan

Turkcell'in bulut depolama servisi lifebox, uzaktan eğitim döneminde öğrenciler için ödev ve ders notlarını rahatlıkla saklayacak ve öğretmenleriyle paylaşılabilecek. Servise kaydolan herkese ücretsiz 5 GB saklama alanı tanımlayan servis, uygulama marketler üzerinden satın alımlarda ise Premium özelliklerini üç ay boyunca ücretsiz sunacak.

Dijital operatör Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kovid-19 önlemleri kapsamında aldığı kararla eğitimlerine evlerinden devam eden öğrencilerin kişisel bulut depolama servisi lifebox'ın avantajlarından artık daha çok faydalanabileceği açıkladı. Öğrenciler ders notlarını ve ödevlerini rahatlıkla saklayabilecekler ve öğretmenleriyle kolayca paylaşabilecekler. Kaydolan herkese 5 GB ücretsiz depolama alanı veren lifebox, ek olarak GNÇ paket sahibi öğrencilere ek olarak 10 GB ücretsiz depolama alanı sunacak.

Premium özellikler üç ay ücretsiz

Öte yandan lifebox, kullanıcılara cihaz yedekleme, cihaz hafızasında yer açma, yüz ve obje tanıma, fotoğraflardan hikayeler yaratma gibi pek çok özellik sunuyor. Orijinal kalitede yedekleme, telefon rehberinde tekrarlayan kontakları silme, sınırsız yüz, nesne ve yer tanıma ile fotoğrafları otomatik olarak gruplandırma, Instagram'da beğeni garantili paylaşımlar için sınırsız PhotoPick Analizi gibi avantajlı özelliklerin bulunduğu lifebox Premium ise uygulama marketler üzerinden satın alımlarda önümüzdeki üç ay boyunca tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.