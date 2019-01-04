Üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi

Ataşehir'de elektrik trafosu önünde üzerine benzin döküp kendini yakmak isteyen şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaklaşık yarım saat boyunca çevrede paniğe neden olan şahıs, dakikalar sonra polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde üzerine benzin döken 33 yaşındaki Fatih T. elindeki çakmakla kendini yakmak istedi. Fatih T.'yi gören vatandaşlar hemen polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Fatih T.'nin önünde bulunduğu elektrik trafosu çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Borçları nedeniyle intihar etmek istediği öne sürülen Fatih T. yaklaşık yarım saat boyunca ekiplere direndi. Fatih T., dakikalar sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek sağlık kontrolüne götürüldü. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.