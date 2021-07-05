Uzi, en çok dinlenen yerli sanatçılar listesinde ilk sırayı aldı

Dijital müzik platformu Muud'un haziranda en çok dinlenenler listesi yayınlandı. 'Kan' albümüyle en çok dinlenen yerli albümler listesinde birinci sırada olan Uzi, en çok dinlenen yerli sanatçılar listesinde de zirvedeydi. Yabancı listesinin ilk sırasında ise 'JORDI (Deluxe)' albümü yer aldı.

Türk Telekom'un yenilikçi dijital müzik platformu Muud'un haziranda en çok dinlenenler listesi açıklandı. Kullanıcılarına zengin bir arşiv ve müzik dinleme deneyimi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri Uzi'nin 'Kan' albümü oldu. Uzi, en çok dinlenen sanatçılar listesinde de ilk sıradaydı. Rap müziğin önemli isimlerinden Uzi'nin martta yayınlanan dokuz şarkılık albümünde Uzi'ye Mavi, Eko Fresh, Critical ve Stap eşlik etti.

Yabancı albümler kategorisinin zirvesinde ise Maroon 5'ın 7'nci albümü 'JORDI (Deluxe)' birinci sıradaydı. Grammy ödüllü grup yeni albümlerinde Megan Thee Stallion, Steve Nicks, H.E.R., Juice Wrld, Nipsey Hussle ve YG gibi isimleri konuk etti.

Haziran ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Uzi'nin 'Kan' albümünü Ebru Yaşar'ın 'Gel De Sevme' ve Zeynep Bastık'ın 'Zeynodisco' albümleri izledi. En çok dinlenen single'lar listesinde Yalın'dan 'Yaz Gülü', Uzi'den 'Krvn' ve Derya Uluğ'dan 'Kanunlar Gibi' parçaları ilk üçteydi. En çok dinlenen yerli sanatçılarda ise Uzi'yi Ebru Yaşar ve Zeynep Bastık takip etti.

Muud'un en çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde, sahneye ilk kez 2008'de çıkan ve Hot albümü ile üne kavuşan INNA ilk sırada yer aldı. INNA'yı Billie Eilish ve Maroon 5 izledi.