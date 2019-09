Uzman Diyetisyen Elif Demircan, Alzheimer'dan korunma yöntemlerini anlattı

Uzman Diyetisyen Elif Demircan, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde, Alzheimer olmamak için neler yenmesi gerektiğini anlattı. Demircan, "Antioksidanlardan zengin sebze ve meyveler tüketmeliyiz. Gıdaların temizlik kurallarına uygun ve doğru pişirilmesi gerekiyor. Haşlayarak pişirmeyi öneriyoruz. Haşlayınca çok fazla vitamin kaybı olmuyor. Kızartmayı ya da kavurmayı önermiyoruz" dedi.

Küçükçekmece Belediyesinde görevli Uzman Diyetisyen Elif Demircan, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde, Alzheimer olmamak için neler yenmesi gerektiğini anlattı. Demircan, “Antioksidanlar Alzheimer'a karşı çok etkili. Bu yüzden çilek, biber gibi antioksidan, E ve C vitaminlerinden zengin yiyecekler tüketilmeli” dedi.

“Antioksidanlardan zengin sebze ve meyveler tüketmeliyiz”

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İyilik Merkezi Aşevi'nde görevli Uzman Diyetisyen Elif Demircan, “Araştırmalara göre, antioksidanlar, E ve C vitaminlerinden zengin besinler Alzheimer hastalığının oluşumunda rol alan zehirli moleküllerin etkilerini azaltarak tedaviye yardımcı oluyor. Antioksidan, özellikle C vitamini düzeyinin düşüklüğü ile bilişsel yetersizlik arasında doğrusal ilişki belirlenmiştir, on yıldan daha uzun süre ek antioksidanlar alan yaşlıların bilişsel işlevlerinin daha iyi olduğu bildirilmiştir. E vitamininden yüksek besinlerin tüketilmesinin ise hastalığı yüzde 19 azalttığı görülmüştür. Bu nedenle hastalıktan korunmak ve ilerlemesini yavaşlatmak için antioksidanlardan zengin sebze ve meyveler tüketmeliyiz” dedi.

“Haşlayarak pişirmeyi öneriyoruz, kızartmayı ya da kavurmayı önermiyoruz”

Yemeklerin pişirilme yöntemine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Uzman Diyetiysen Demircan, “Yemekleri antioksidan özelliğini kaybettirmeyecek, vitaminlerini yok etmeyecek şekilde pişirmeliyiz. Gıdaların temizlik kurallarına uygun ve doğru pişirilmesi gerekiyor. Haşlayarak pişirmeyi öneriyoruz. Haşlayınca çok fazla vitamin kaybı olmuyor. Kızartmayı ya da kavurmayı önermiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeşil yapraklı besinler öneriyoruz”

Uzman Diyetiysen Elif Demircan, Alzheimer'dan korunmak için yenmesi gereken gıdaları da, “Antioksidanlardan zengin yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, domates, karnabahar, çilek, havuç gibi sebze ve meyveler tüketilmeli E vitamininden yüksek besinlerden ise buğday tohumu, soya fasulyesi, fındık, Brüksel lahanası, yeşil yapraklı besinler. Ispanak, zenginleştirilmiş un, kepekli tahılları da öneriyoruz” diyerek açıkladı.

Alzheimer hastalarının beslenmesine özellikle dikkat ettiklerini belirten Demircan, “Hasta yeterince besin alamadığından taze hazırlanmış sebzeler püre haline getirilerek veriyoruz. Alzheimerlı hastaların beslenme tedavisinde antioksidanlardan zengin yeşil yapraklı sebzeler kullanıyoruz. Hasta unutkanlık yaşayacağı için refakatçinin yemek saatlerine dikkat etmesi burada çok önemli” dedi.