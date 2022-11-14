Uzman Dr. Hande Özportakal: “Diyabetin önemli bir risk faktörü de obezite”

Ayrıca hastanede görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hande Özportakal, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü münasebetiyle, diyabette dikkat edilmesi gereken noktaları ve alınabilecek önlemleri anlattı.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları 14 Kasım Dünya Diyabet Günü çerçevesinde hastane içerisine kurulan alanda diyabet taraması gerçekleştirdi. Risk taşıyan hastalar polikliniklere yönlendirildi. Kan şekeri ölçümü yaptıran vatandaşlara, diyabet hastalığına ilişkin bilgiler aktarılırken bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Konuya ilişkin konuşan Uzman Dr. Hande Özportakal, “Uzun süre kan şekeri yüksek seyreden hastalarımız ileriki dönemlerde karşımıza kalp hastalığı, böbrek hastalığı ya da nörolojik rahatsızlıklarla geliyor” dedi.

“Diyabetin önemli bir risk faktörü de obezite”

Diyabette erken teşhisin önemini vurgulayan Uzman Dr. Hande Özportakal, “Diyabet yani şeker hastalığı hem Türkiye'de hem dünyada en sık görülen kronik hastalıkların başında gelmekte ve düzensiz beslenme şekilleri, hareketsiz yaşamın artışıyla birlikte diyabetli hasta sayısı her geçen gün hızla artmakta. Bizler iç hastalıkları uzmanları olarak diyabeti oldukça önemsiyoruz çünkü diyabet kan şekeri yüksekliğinin ötesinde tüm doku ve organlarda ciddi hasarlara sebep olan bir hastalık. Uzun süre kan şekeri yüksek seyreden hastalarımız ileriki dönemlerde karşımıza kalp hastalığı, böbrek hastalığı ya da nörolojik rahatsızlıklarla geliyor. Bu komplikasyonlardan korunmak amacıyla erken tanı diyabette çok önemlidir. Biz de 14 Kasım Dünya Diyabet günü nedeniyle Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak diyabet farkındalığı oluşturmak amacıyla bir stant hazırladık ve standımıza başvuran hastalarımıza diyabetle ilgili bilgiler verdik. Broşürlerimizden de dağıttık. Diyabet taraması yapmak için hastalarımızın parmak ucu kan şekerlerini ölçtük. Birkaç hastamız bu ölçümler sırasında diyabet tanısı alarak polikliniklere yönlendirildi. Bunun yanında diyabetin çok önemli bir risk faktörü de obezitedir. Standımıza başvuran hastalarımızın boy kilo ölçümlerini yaparak obezite durumlarını değerlendirdik. Obez olan hastalarımızı diyetisyenlerimize yönlendirdik. Sonuç olarak diyabetli hastalarımızda erken tanının önemini tekrar vurgulamak isterim. Bu yüzden de hiçbir şikayetleri olmasa dahi obezitesi olanların, yüksek tansiyon, yüksek kolesterolü olan hastaların, ailesinde diyabetik hastalar olanların ve 4 kilogramın üzerinde bebek doğurmuş kadınların hiçbir şikayeti olmasa dahi 1 ila 3 yılda bir diyabet taraması için doktor kontrolünden geçmesini öneriyoruz” dedi.