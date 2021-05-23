Uzman estetisyen Jiyan Dalmış'tan kalıcı makyaj uyarısı

Rimena Beauty yetkilisi uzman estetisyen Jiyan Dalmış, kalıcı makyaj uygulaması ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Birçok kadının kalıcı makyajın ne olduğunu merak ettiğini kaydeden Dalmış, bu işlem sırasında organik özellikli boyaların kullanıldığını söyledi. Bu boyaların işlem yapılacak olan bölgeye mikro iğneler sayesinde yerleştirilmesini kalıcı makyaj olarak tanımladıklarını aktaran Dalmış, “Bu iğneler hakkında herhangi bir endişe duymanıza gerek yok. Çünkü, tek kullanımlık ve steril olduklarını söylemeliyiz. Ancak, kalıcı makyaj uygulamasını yaptıracağınız yerin genel olarak hijyenik bir yer olmasına dikkat etmelisiniz. Kalıcı makyaj, zannedildiği gibi acılı ve ağrılı bir işlem değil. Hatta, kullanılan anestezik krem ve yağlar sayesinde hastanın herhangi bir acı hissetmesinin önüne geçiliyor. Derinin üst tabakasına yapılan bu işlem sırasında herhangi bir kaygı duymanıza gerek yok. Kalıcı makyaj işleminin süresi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ancak, bu konuda net bilgi vermemiz mümkün değil. Çünkü, işlemin süresi, kişinin cildinin esneklik oranına, nem oranına ve uygulama yapılacak bölgenin özelliklerine göre değişiyor. Buna ek olarak kalıcı makyajın ne kadar kalıcı olacağı da çok fazla soruluyor. Kişinin hangi cilt tipine sahip olduğu çok önemli. Çünkü, kalıcı makyajın ciltte ne kadar kalacağı kişiden kişiye göre değişiyor. Kalıcı makyaj sırasında kullanılan boyaların bir süre sonra ciltten atıldığını söylemeliyiz. Bu boyaların insan sağlığına herhangi bir zararı bulunmuyor. Cildin sürekli olarak yenilenmesiyle beraber boyaların da deri yoluyla dışarı atıldığı biliniyor. Ancak, boyaların atılmasıyla beraber kalıcı makyaj uygulamasının yenilenmesi ve birtakım rötuşların yapılması şart. Microblading, kalıcı makyaj uygulamaları arasında en çok tercih edilenlerin başında geliyor. Son derece doğal görünümlü kaşlara sahip olmak adına siz de microblading yaptırabilirsiniz” dedi.