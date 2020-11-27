Uzman Psikolog Aykut Koçak'tan aile içi iletişim problemi yaşayanlara öneriler

Aile ilişkilerinin daha çok önem kazandığı Covid-19 günlerinde aile içi pozitif iletişim yöntemlerini Uzm. Klinik Psikolog Aykut Koçak, Küçükçekmecem TV'de anlattı. “Güçlü Aile, Güçlü Toplum” konulu programda Koçak, güçlü bir ilişkinin en büyük dayanağının doğru iletişim olduğunu dile getirerek, doğru iletişime giden yolun ise birbirini anlamak, bireysel farklılıkları kabul etmek ve takım arkadaşlığı yapmaktan geçtiğini söyledi.

“Geçimsizliğin en önemli sebebi iletişim kopukluğu”

Geçimsizliklerin temel nedeninin iletişim kopukluğu ve yetersizliği olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Koçak, “Evlilik içerisinde iletişim yoksa çiftler veya çocuklar zaman içerisinde dış faktörlere kaymaya başlar. Duyguları paylaşan, birbirini anlayan, bireysel farklılıkları kabul etmiş, işbirliği içerisinde olan mizah duygusu gelişmiş aileler, sağlıklı ailelerdir. Aile içinde iletişim problemleri yaşayanlar ise kadın- erkek ilişkisinde aksayan yönlerini, olumlu ve olumsuz taraflarını tespit etmeli, toplulukta birbirini eleştirmekten kaçınmalıdır. Birbirlerinin varlığını önemsemeli ve bunu ifade ederek, beklentilerini açık bir dille konuşabilmelidir” dedi.

“Önemli olan takım arkadaşlığı ve sorunun kaynağını beraber arıyor olmak”

Aykut Koçak, tartışma esnasında kadın için, içini dökmenin, erkek içinse sonucun önemli olduğunu söyleyerek, “Eğer bir tartışmada bir kazanan bir de kaybeden aranıyorsa, yani takım arkadaşlığı bakış açısı yoksa bir süre sonra ufak tartışmalar bir güç savaşına dönüşür ve her iki tarafında yıpranması, ilişkiden kopması ile sonuçlanır. Çiftlerin en büyük yanılgısı ‘ben söylemeden eşim anlasın' düşüncesidir. Sorunsuz bir evlilik yoktur. Sorunun kaynağını beraber arıyor olmak önemli olandır” diye konuştu.

“Zıt kutuplar birbirini çeker anlayışı yanlış”

Zıt kutuplar birbirini çeker anlayışının yanlış olduğunu söyleyen Aykut Koçak, “Yapılan araştırmalar, ilgi alanları, değerleri, kişilik özellikleri, tutum, eğitim durumu gibi faktörler açısından benzerlikler gösteren çiftlerin daha mutlu ve uzun süre beraberlikleri olduğunu gösteriyor. Aralarında problem olduğunda 1-2 saat birbirinden uzaklaşan ve tekrar bir araya gelen çiftler ise problemleri çözme konusunda başarılı sayılıyor” dedi.