Uzmanından yüz felcine karşı öneriler

Gülten Özdemir, “Yüz felci geçirmemek için özellikle yaz aylarında direkt klimanın önünde uzun süre durulmaması, terli terli çok soğuk su ya da dondurma yenilmemesi, araç kullanırken camların karşılıklı açık bırakılmaması, ya da karşılıklı açık olan kapı ve pencere arasında kalınmaması öneriliyor” diye konuştu.

Yüz felci, “fasiyal sinir” olarak adlandırılan yüz sinirinin değişik nedenlere bağlı etkilenmesi sonucu tek taraflı yüzün mimik kaybı olarak ifade ediliyor. Fasiyal sinir yüzün mimik hareketlerinin yapılmasının yanı sıra konuşma, yemek yeme, su içme, gülme, ağlama hareketlerinde görevi olan kasların çalışmasını ve ayrıca göz yaşı bezi, tükürük bezlerinin çalışmasını ve dilin bir kısmının tat duyusunu sağlıyor. Yüz felçleri hakkında açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, temelde iki yüz felci çeşidi olduğunu söyleyerek, “Bunlar; periferik yüz felci ve santral yüz felcidir. Toplumda en sık bilineni bell palsi denen periferik fasiyal paralizidir” şeklinde konuştu.

Fasiyal sinir çekirdeğinin beyin sapında yer aldığını söyleyen Dr. Özdemir şu ifadeleri kullandı:

“Beyin sapında bulunan bu fasiyal çekirdeğin üst kısmında olan; yani beyinle beyin sapı arasında etkilenmelerde santral yüz felci ortaya çıkar. Beyinle beyin sapı arasındaki yüz felci nedenleri nöroloji tarafından incelenir ve tedavi edilir. Çekirdekte ve yüze gelene kadar devam eden sinir trasesi boyunca olan etkilenmelerde gelişen duruma ise periferik yüz felci denir. Her iki yüz felcinin meydana gelme nedeni ve klinik bulguları birbirinden farklıdır. Santral yüz felci nedenleri daha çok beyin damar tıkanıklıkları, beyin kanamaları, beyindeki bir enfeksiyon veya beyin tümörleridir. Periferik yüz felci ise yüzün bir tarafındaki kasları yöneten sinirin felç olması ile o taraftaki kasların kuvvetsizliğine bağlı olarak aynı taraftaki kaşını kaldıramama, gözünü kapatamama, ağız köşesinin sağlam yüz tarafına doğru kayması ve tüm bu nedenlerle asimetrik yüz görünümüne neden olarak yüz ifadesinde ve mimik hareketlerde bozulma olmasıdır. Ayrıca tek gözde ve ağızda kuruluk, bazı hastalarda tat duyusu bozukluğu ve nadiren seslerin aşırı duyulması (hiperakuzi) de eklenebilir. Periferik yüz felci belirtileri saatler içinde ortaya çıkabilir, felç başlamadan önce özellikle aynı taraf kulak arkasına yayılan ağrı şikayetleri de var olabilir. Bell palsinin nedeni genellikle ortaya konamaz ise de soğuk algınlığı ve viral etkenler en çok suçlanmaktadır.”

Yüz felcinin düşünüldüğünden daha yaygın görülen bir bozukluk olduğunu belirten Beykent Üniversitesi Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, “Sadece değişen çok sayıda etiyolojiye sahiptir. En yaygın yüz felci nedenleri; bell palsi ve travma iken, tümörler ve konjenital anomaliler ise nadir nedenleri arasındadır” dedi.

“Cereyenda kalmayın”

“Periferik yüz felcinin kış aylarında soğuk havaların etkisiyle arttığı daha çok viral enfeksiyonların neden olduğunu bildiren çalışmalar vardır” diyen Dr. Özdemir, “Sıcak yaz günlerinde ise açılan klimanın ve araba ile seyahat ederken açılan camdan yüzün sadece bir bölgesine yoğunlaşan soğuk havanın ya da açık iki cam, kapı arasında cereyanda kalmanın yüz felcine neden olduğu biliniyor” ifadelerini kullandı.

Yüz felcinin tedavisi

Yüz felcinin tedavisi hakkında bilgilendiren Dr. Özdemir, “Yüz felci tedavisi, yaklaşık bir aylık zaman dilimi içinde kortizon gibi ödem çözücü ilaçlarla ve viral enfeksiyon şüphesi durumunda antiviral ilaçlarla, bakteriyal enfeksiyon şüphesi durumunda antibiyotik tedavisi ve B vitamini takviyesi ile birlikte fizik tedaviye de başlanarak yüz felci tedavi edilmektedir. Gece yatarken yapay gözyaşı damlaları ve göz bandı kullanmak kornea hasarını önlemede yaralıdır. İlaç tedavisi ile birlikte felçli tarafa masaj, sıcak uygulaması, yüz kaslarını çalıştıracak egzersizler ve aynı tarafla sakız çiğnemenin hastalarda rahatlamaya yol açmaktadır” dedi.

Yüz felci geçirmemek için özellikte yaz aylarında direkt klimanın önünde uzun süre durulmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Özdemir, “Terli terli çok soğuk su ya da dondurma yenilmemesi, araç kullanırken camların karşılıklı açık bırakılmaması, ya da karşılıklı açık olan kapı ve pencere arasında kalınmaması, kış aylarında soğuk havalarda atkı, kaşkol bere kullanılması, bere ve atkının özellikle kulakları ve alını tam kapatması önerilmektedir” diye konuştu.