Uzmanlar apandisit kanseri ve yumurtalık kanseri için uyarıyor

Dr. Emel Canbay, sıcak kemoterapinin apandisit kanserlerindeki, kolon ve mide kanserlerindeki ve yumurtalık kanserleri konusunda düzenlenen konferansta, "Bu hastalarda cerrahi ve cerrahi esnasında eklenebilen sıcak kemoterapi ile hastaların tedavileri ve yaşamda kalma süreleri uzamaktadır." dedi.

Dünyanın konusunda önde gelen cerrahlarından olan Dr. Emel Canbay, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sıcak kemoterapinin apandisit kanserlerindeki, kolon ve mide kanserlerindeki ve yumurtalık kanserlerindeki önemini ve nerelerde uygulanması gerekliliği konusunda konferans verdi.

Dr. Emel Canbay, konferansta yaptığı konuşmasında, apandisit ameliyatları ya da yumurtalık kisti zannedilen yumurtalığın (overlerin) müsinöz kistadenomları patladığında karın içine yayılımı olduğunu ve genellikle acilde ilk ameliyatları olan bu hastaların bazen kısa sürede bazen de çok uzun bir süre sonra karın içinde jelimsi materyal birikmeye başladığını söyledi.

Apendiksin müsinöz, kist adenomları ve yumurtalığın müsinöz kistadenomları ile papiller seröz karsinomlarının günümüzde başarılı tedavileri yapılabildiğini açıklayan Dr. Emel Canbay, "Bu hastalarda cerrahi ve cerrahi esnasında eklenebilen sıcak kemoterapi ile hastaların tedavileri ve yaşamda kalma süreleri uzamaktadır." dedi.

Apandisit kanseri neden önemli?

Apandisit kanserinin, genellikle acile başvuran apandisit şeklinde ağrıya ve belirtilere neden olan bir hastalık olduğunu belirten Dr. Emel Canbay, "Bu nedenle bu hastaların hemen hepsi acil servislere başvurmakta ve alınan materyalde kanser tespit edildiğinde ya da içeriye jelimsi materyal bırakan jelli tümör (Psödomiksoma Peritonei) tespit edildiğinde hastaların ameliyatlarına ilave tedaviler eklenmesi gerekmektedir. 2017 yılında Amerikan tedavi ve klinik rehberlerine de giren sıcak kemoterapinin en etkili tedavi ve kontrol sağladığı hastalık apendiksin jelli tümörüdür (Psödomiksoma Peritonei)" şeklinde konuştu.

Yumurtalık kisti zannedilen kanseri neden önemli?

Yumurtalık kistinin patladığı zannedilen ve sonrasında patolojisinde (Papiller Seröz Karsinoma) ya da yumurtalığın ‘jelli tümörü' (Psödomiksoma peritonei=PMP) olarak bilinen hastalıkların çoğunluğu teşhis anı genellikle ameliyat masası olduğunun altını çizen Prof Dr. Canbay, "Sonrasında eklenilen ikinci bir ameliyat ve sıcak kemoterapi de hastayı ve yakınlarının bedenen ve ruhen yoruyor." ifadelerini kullandı.

Sıcak kemoterapinin kolon kanserindeki önemi ve yerini ve Japon orjinli olan mide kanserinin yeni tedavi yöntemi hakkında da bilgi veren Avrupa Psödomiksoma Peritonei (jelli tümör) farkındalık projesinin Türkiye temsilcileri Dr. Canbay, Op. Dr. Muzaffer Akıncı ve Doç. Dr. Fazilet Erözgen ve diğer öğretim görevlileri uzmanlar ve uzmanlık öğrencileri ile birlikte artan eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile Türkiye'de jelli tümörün ve yumurtalık kanserinin papiller seröz kanserlerinin tedavisinin artacağını beklediklerini bildirdiler.

Böylece, ülke ekonomisinde kanserlerin başında yapılan tedaviler ile tedavi edilebilen hasta sayısı arttıkça uzun dönem ve sürekli kemoterapi ilaç kullanımının da önüne geçilebileceği belirtildi.