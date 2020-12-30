Uzmanlar İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nı değerlendirdi

Ticaret anlaşması tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor. Tarihi anlaşmayı değerlendiren Uluslararası İktisat ve İktisadi Planlama Uzmanı Dr. Yahya Can Dura, “İngiltere, Almanya'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat yaptığı ülke. Bu yönüyle de İngiltere ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve dış ticaret hacminin yükseltilmesi yönünde atılan adımlar oldukça değerli” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yahya Can Dura, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'na yönelik açıklamalar yaptı. Dura, “Anlaşma hem iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin Brexit sonrasında nasıl şekilleneceğine açıklık getiriyor, hem de Türkiye açısından potansiyel ihraç ürünlerinin ticarete konu olması noktasında bir fırsat sağlıyor” diye konuştu.

“Dış ticaret hacmi 17 milyar dolar düzeylerinde sonuçlanacak”

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2019 yılı sonu verilerine göre 16,9 milyar doları geçtiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Dura, “2020 yılının ekim ayı itibariyle bu miktar 13,5 milyar doların üstünde seyretmekte olup, yıl sonu itibariyle iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 17 milyar dolar düzeylerinde sonuçlanabileceğini tahmin edebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Toplam 5,6 milyar dolar tutarında bir ithalat gerçekleştirdik”

2020 yılı ekim ayı itibariyle Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 6,7'sinin İngiltere'ye gerçekleştirildiğini hatırlatan Dr. Dura, “2019 yılı sonunda İngiltere'ye toplam 11,3 Milyar dolar tutarında bir ihracatımız oldu. 2020 yılı Ekim ayı itibariyle Türkiye'nin toplam ithalatının ise yaklaşık yüzde 2,6'sı İngiltere'den yapıldı. 2019 yılı sonunda toplam 5,6 Milyar dolar tutarında bir ithalat gerçekleştirdik” dedi.

Dr. Dura konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İngiltere'ye ihraç edilen başlıca ürünlerimiz yüksek radyoaktif maddeleri taşıyan taşıtlar, telgraf ve telefon hattı için toprak ve su altı kabloları, dizel/yarı dizel yeni motorlu karavanlar, teleprojektörler, pantolonlar ve mesleki kıyafetler; ithal ettiğimiz başlıca ürünlerimiz ise parçalanmış olan döküntü ve hurdalar, binek otoları eşya taşıma ve özel araçlar için dizel motor, dizel/yarı dizel yeni motorlu karavanlar, diğer ilaçlar, insan yük ve diğer özel amaçlı araçların motorlarıdır.”

“Belirleyeceğimiz stratejiler önemli”

İngiltere'nin Almanya'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat yaptığı ülke olduğuna vurgu yapan Dr. Dura, “Bu yönüyle de İngiltere ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve dış ticaret hacminin yükseltilmesi yönünde atılan adımlar oldukça değerli. Brexit sonrası uluslararası toplumla ticari ilişkilerini yeniden şekillendirmeye çalışan ve bu kapsamda farklı ticaret anlaşmaları yapan İngiltere'nin Gümrük Birliği üyesi olan ülkemizle, AB ile bir ticaret anlaşması imzalamasının hemen ardından, masaya oturmasını ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin arttırılması noktasında büyük bir aşama olarak görebiliriz. Bu noktada İngiltere ile mevcut ticaretimizdeki ürünlere yönelik belirleyeceğimiz stratejilerimizin ve bu noktada yapacağımız ticaret anlaşmalarının özellikle potansiyel sanayi ürünleri esas alınarak şekillendirilmesi doğru olacaktır” diye konuştu.

“Potansiyel birçok ürün var”

İngiltere'nin Türkiye açısından potansiyel birçok ihraç ürün kalemi olduğunu söyleyen Dr. Dura, “Bunları çok özet bir şekilde ve önem sıralarına göre şu şekilde belirtebiliriz: “Otomotiv ana ve yan sanayi, ilaç sanayi/tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar, mobilya/diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları, altın mücevherat, monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları, İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler, fiber optik kablolar, tıbbi alet ve cihazlar, hazır giyim, inşaat malzemeleri, beyaz eşya, temizlik maddeleri, demir çelik, ev tekstili, kağıt ve karton ürünleri.”

“Olumlu etkileri olacak”

İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Türkiye açısından büyük fırsatlar taşıdığına vurgu yapan İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, “Bu anlaşma ile gündeme getirilecek potansiyel ihraç ürünler, İngiltere ile dış ticaretimize konu olabilecek. Bu noktada oldukça büyük ticaret hacmi de düşünüldüğünde, İngiltere'yle yapılacak bu tür anlaşmaların, Türkiye'nin dış ticaret ve cari işlemler dengesi açısından olumlu etkilerinin olacağını açık bir şekilde ifade etmek mümkün” dedi.