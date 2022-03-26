Uzmanlar uyarıyor: “Lütfen hekim olmayan kişilere derimizi emanet etmeyelim”

Doç. Dr. Ayşe Esra Koku Aksu, “Kozmetik uygulamalar gerçekten son dönemde giderek artan sıklıkta, uygun olmayan koşullarda yapıldığında maalesef üzülerek komplikasyonlarına rastlıyoruz. Lütfen hekim olmayan kişilere derimizi emanet etmeyelim, merdivenaltı yerleri tercih etmeyelim” dedi.

Son yıllarda gerçekleştirilen estetik operasyonların sayısı giderek artarken, işlemlerin uygunsuz koşullarda yapılması vatandaşların hayatına mal olabiliyor. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dermatoloji Kliniği bünyesinde görev yapan Doç. Dr. Ayşe Esra Koku Aksu ile Dermatoloji Uzmanı Dr. Duygu Erdil de donanımsız alanlara karşı klinikte gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Alanda 18 yaş üzerindeki vatandaşlara yönelik cilt ve saç değerlendirilmesi, saç, gözaltı ve yüz mezoterapisi, PRP (platelet rich plasma), botoks, dolgu uygulamaları gibi birçok işlemin gerçekleştirildiği ifade edildi. Uzmanlar, vatandaşları tıbbi olarak yetersiz işletmelere gidilmemesi noktasında uyarırken Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen, malzeme ve hekim anlamında yeterliliği ortaya konan alanlarda işlemler yaptırmalarını tavsiye etti.

“Lütfen hekim olmayan kişilere derimizi emanet etmeyelim”

Estetik işlemlerin doğru mekanlarda alanında gerekli bilgisini bulunan isimler tarafından yapılmaması halinde vatandaşlar için sıkıntılı süreçler oluştuğunu anlatan Doç. Dr. Ayşe Esra Koku Aksu, “Kozmetik uygulamalar gerçekten son dönemde giderek artan sıklıkta, biz de kliniğimizde uyguluyoruz ama dışarıda uygun olmayan koşullarda, hekim olmayan kişiler tarafından yapıldığında maalesef biz de üzülerek komplikasyonlarına rastlıyoruz. Polikliniğe geliyorlar, PRP, dolgu, mezoterapi gibi uygulamaları yapıyoruz, hangi endikasyonlarda uyguluyoruz bunları; leke, kırışıklık tedavisinde yine saç dökülmesinde etkili, güzel sonuçlar aldığımız uygulamalar. Bir işi yaptığımız zaman gerçekten bu işin uzmanı olmamız lazım, komplikasyonlarıyla baş edebilmemiz lazım, değilse de bu işi hiç yapmamamız lazım. Kozmetik uygulamalarda gerçekten artan oranda bizden de bir beklenti var. Bir artış olduğunu biz de gözlemliyoruz hem hastalık hem yaş alma hem kırışıkla ilgili bir talep var. En sık gördüğümüz kırışıklık, saç dökülmesi ve leke tedavisi, lütfen hekim olmayan kişilere derimizi emanet etmeyelim. Derimizi uzmanına emanet edelim, bu tür işlemleri yaptıracağımız zaman klinikleri tercih edelim, merdivenaltı, uygun olmayan, steril koşullarda olmayan yerleri tercih etmeyelim” dedi.

“İşlemlerin olumsuz yan etkileri, komplikasyonları nedeniyle başvurular oluyor”

Gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Duygu Erdil, “Hastanemiz kozmetik bölümünde botoks, dolgu uygulamaları, PRP, mezoterapi uygulanmaktadır. Bizim kliniğimize de özellikle bu tip kozmetik işlemlerin olumsuz yan etkileri ya da komplikasyonları nedeniyle başvurular oluyor. Başvuruları yönetmek bu hastalara tedavi sunmak aslında daha zor oluyor. Bizim hastalarımıza, danışanlarımıza önerilerimiz bu işlemlerin muhakkak uzman dermotog ya da plastik cerrahlarla yapılması. Kendilerine uzman doktorlar seçerek uygun klinik şartlarında sterilite önlemlerine de dikkat edilecek şekilde bu işlemleri yaptıracak bir merkez seçmelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.

“Kozmetik işlemlere, dermokozmetik ürünlere talepte artış var”

Kimi zaman estetik işlemler sonrası kişilerin yaşadığı büyük sıkıntıları medyada gördüğünü anlatan Dr. Erdil, “Büyük bir üzüntüyle izliyoruz bu haberleri, hastalarımız mevcut hallerinden daha güzel bir hale gelmek için aslında bu işlemlere başvuruyorlar ama önce sağlık denilerek daha güvenilir ortamlarda, daha güvenilir şartlarda yapılmasını öneriyoruz. Pandemi sonrası kozmetik işlemlere, dermokozmetik ürünlere, cilt bakımına talepte bir artış var” dedi.

“Merdivenaltı işlemlerden korktuğum için burayı tercih ettim”

Klinikte botoks işlemi yaptıran vatandaşlardan Selda Kayalı, “Bugün buraya göz çevremdeki kırışıklıklardan rahatsız olmam nedeniyle botoks işlemi için başvurdum. Neden burayı seçtim çünkü sosyal medyaya ve haberlere yansıyan birçok estetik operasyon işlemlerinden sonra artık merdivenaltı işlemlerden korktuğum için bu yüzden daha Bakanlık çatısı altında uzman hekimlere güvenerek burayı tercih ettim” ifadelerini kullandı.