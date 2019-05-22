Uzmanlar uyarıyor: "Obeziteye karşı glisemik indeksi düşük gıdalarla beslenin"

Gıda Mühendisi Ece Duru, 22 Mayıs Dünya Obezite Günü'nde dikkat çeken uyarılarda bulundu. Obeziteyle mücadelede öne çıkan en önemli konuların sağlıklı beslenme ve spor olduğunu vurgulayan Duru, "Glisemik indeksi düşük besinleri tercih etmek, uzun dönemde diyabet, kalp hastalıkları ve hiperinsülinemi gibi kronik hastalıkların oluşma riskini azaltır. Bulgur, bu anlamda sofralarımızdaki en büyük zenginliklerimizden biri" dedi.

Yapılan araştırmalar sonucunda çağımızın en yaygın ve en tehlikeli hastalığı olarak tanımlanan obezite, etkisi hızla dünyaya yayılarak halk sağlığını tehdit eden bir sorun olmaya devam ediyor. 22 Mayıs Dünya Obezite Günü'nde dikkat çeken uyarılarda bulunan Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru, ülkemizde ve dünyada obezite ile mücadelede sağlıklı beslenmenin önemini vurguladı.

Duru, “Günümüzde tüm dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde obezitenin hızla artması, insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Yetişkinler kadar çocuklarda da yaygın olan obezite; diyabet, kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların yanı sıra önemli psikolojik sorunlara da neden olabiliyor. 'Duru Bulgur'u Öğreniyor' projesiyle çocuklara sağlıklı beslenme üzerine farkındalık oluşturmayı çalışıyoruz. Dünya Obezite Günü'nde bu konuya dikkat çekip daha fazla çocuğumuza erişmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sağlıklı beslenin, düzenli egzersiz yapın

Yüksek kalorili besin tüketiminin artması ve egzersiz yapma alışkanlığının azalmasıyla obezitenin yaygınlaştığını belirten Ece Duru, “Sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak obezite ile mücadelede öne çıkıyor. Obezite tedavisinde, zayıflama diyetlerinde ve sağlıklı beslenmede en önemli unsur, diyette düşük glisemik indekse sahip, posa içeriği yüksek besinlerin seçilmesidir. Beslenme uzmanları yüksek posa içeren ve düşük glisemik indekse sahip bulgurun zayıflama diyetlerinde kullanılması gerektiğini vurguluyorlar. Bu tür besinler, insülin salınımını azaltmanın sonucunda, vücudumuz daha az yağ depoluyor ve kilo kaybı daha kolay oluyor” diye konuştu.

Duru, bulgurun tüketilmesi halinde kan şekerinin daha yavaş yükseldiğini, vücudun daha az insülin salgıladığını ve glisemik indeksi düşük besinlerin açlık hissini azalttığını söyledi. Ece Duru sözlerine şöyle devam etti:

"Basit karbonhidratları düzenli olarak ve gereğinden fazla tüketen kişilerde; obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu yapılan araştırmalarda görülmüştür. Glisemik indeksi düşük besinleri tercih etmek, uzun dönemde diyabet, kalp hastalıkları ve hiperinsülinemi gibi kronik hastalıkların oluşma riskini azaltır. Bulgur, bu anlamda sofralarımızdaki en büyük zenginliklerimizden biri.”