Uzmanlar ve ebeveynler MomTalks'ta bir araya geldi

Ebeveyn ve uzman buluşma platformu MomTalks'un 7'ncisi İstanbul'da düzenlendi.

Ebeveyn-uzman buluşma platformu MomTalks'un 7'ncisi hibrit olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Binlerce ebeveyn ve eğitimci ile buluşarak, ailenin geleceği şekillendirmedeki rolü ve eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen MomTalks, fikir annesi Dr. Bahar Eriş ve partneri olan iletişim uzmanı, yazar ve eğitmen Zeynep İşman'ın önderliğinde gerçekleşen platform alanında uzman birçok profesyoneli konuk etti.

Safiye'nin verdiği konser ile başlayan etkinlik, Dr. Bahar Eriş ve Zeynep İşman'ın açılış konuşmaları ile devam etti. Konuşmacılar arasında ise sosyal medyada Kalpten Baba olarak bilinen Serkan Özübek, Konuşmamız Gerek Derneği'nden İlayda Eskitaşçıoğlu ve Bahar Aldanmaz Fidan, Classest kurucuları Tuğba ve Fatih Koca, Teknoloji Uzmanı Ayşegül Liman Kaban, Psikolog Şeniz Pamuk, Aile Danışmanı/Yazar Serhat Yabancı, Psikolog Dr. Gizem Sürenkök, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Yankı Yazgan, Unilever Çamaşır Bakım Pazarlama Direktörü Alper Çapar ve Psikiyatr/Yazar Dr. Alper Hasanoğlu yer aldı.

MomTalks'un fikir annesi Dr. Bahar Eriş, "Ebeveynleri çocuk gelişimi konusunda desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu yıl özel bir yıl, çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bu yıl aynı zamanda bir dayanışma yılı. Etkinliğimizde depremden etkilenen insanları da ağırlamak için bir dayanışma oluşturduk. Duygusal dayanıklılık gibi konulara da yer verdik. Ebeveynleri bu dönemde de özellikle destekleyecek konular seçmeye özen gösterdik. Ebeveynlerin eğitimine yönelik etkinliklerin çoğalmasını umuyoruz. Sloganımız 'Gelecek aileden başlar'. Aile ve anne-baba eğitimi çok değerli. Umuyoruz ki etkinliğimize ilerleyen yıllarda katılım daha fazla olur. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

MomTalks'un ortağı, iletişim uzmanı, yazar ve eğitmen Zeynep İşman ise "Gelecek aileden başlar' sloganıyla yola çıktığımız etkinliğimizde 7'nci yılımız. 3 ay önce yaşanan deprem felaketiyle ülkemiz yara aldı. Buradan yola çıkarak zor zamanlarda ebeveynlik yapmak, duygusal dayanıklılığı yüksek çocuklar yetiştirmek gibi konu başlıklarımız var. Yine her yıl olduğu gibi ilham verenler oturumumuzda çok değerli isimlerimiz var. Bu tip etkinliklerin olması, ebeveyn ve eğitimcilerin buna ilgi göstermesi çok değerli" diye konuştu.