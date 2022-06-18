Uzmanlardan diyabet hastalarına 'tatil planından önce ilaç planına' dikkat etme uyarıları

Hastaların en az 4-6 hafta öncesinden doktoruna danışıp planlama yapmaları gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hande Özportakal, ”Seyahat esnasında acil tıbbi yardıma ihtiyaç duymaları durumunda, hastalarımızın diyabetli olduğuna dair bir uyarıcı kimlik belgelerini yanlarında taşımalarını öneriyoruz. Hastaların ilaçları kaybetmeleri veya ilaçların ismini hatırlayamama riskine karşı düzenli olarak kullandıkları ilaçları küçük bir kağıda yazıp cüzdanın bir köşelerinde taşımaları da önerilerimiz arasında. İlaçlarının, insülinlerinin ve bavullarının kaybolması riskine karşı iki farklı yerde bulundurmalarını öneriyoruz.” dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tatil planlaması için hazırlıklar yapmakta. Ancak şeker hastalarının çıktıkları yolculuklarda dikkatli olması ve bazı hususlara özen göstermesi gerekmekte. Aksi takdirde sağlıklı insanlara göre hızlıca inip-çıkan kan şekeri, şeker hastalarına yolculukta da tatilde de olumsuz anlar yaşatabilmekte. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hande Özportakal, seyahat edecek diyabet hastaları için önemli tavsiyeler verdi.

“Hastalarımızın diyabetli olduğuna dair bir uyarıcı kimlik belgelerini yanlarında taşımalarını öneriyoruz”

İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hande Özportakal, ”Diyabetli hastalarımızın mutlaka seyahat öncesinde bir doktor kontrolünden geçmesini öneriyoruz. Bu kontrol eğer planlı bir seyahat ise en az 4-6 hafta öncesinde yapılmış olması gerekiyor. Çünkü eğer hastanın kötü kontrollü bir diyabeti varsa bunu düzeltebilmek amacıyla bize belirli bir sürenin tanınmış olması gerekiyor. Yine hastalarımızın seyahat edeceği yerle ilgili hekimlerine bilgi vermeleri gerekir. Yurtiçi mi yurtdışı mı veya hastaların seyahat şekli de yine bizim için çok önemli. Karayolu, deniz yolu, hava yoluyla seyahat edecek olması. Buna göre hastaların insülin ve ilaç tedavilerinde gerekli değişiklikleri yapıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“Düzenli olarak kullandıkları ilaçları küçük bir kağıda yazıp cüzdanın bir köşelerinde taşımaları önerilerimiz arasında”

Uz. Dr. Hande Özportakal, ”Hastalarımızın dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi de seyahat esnasında acil tıbbi yardıma ihtiyaç duymaları durumunda, hastalarımızın diyabetli olduğuna dair bir uyarıcı kimlik belgelerini yine yanlarında taşımalarını öneriyoruz. Bunun yanı sıra da yine hastaların ilaçları kaybetmeleri veya ilaçların ismini hatırlayamama riskine karşı düzenli olarak kullandıkları ilaçları küçük bir kağıda yazıp cüzdanın bir köşelerinde taşımaları yine önerilerimiz arasında. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise seyahat şekli ne olursa olsun yolculuklarda hipoglisemi yani kan şekerinin düşüklüğünün ani olarak gelişmesi. Bu bizim için önemli bir durum ve hızlıca müdahale edilmesi gereken bir durum. Hastaların bu şekilde semptomlar hissettiğinde yine cihazlarını yanlarında taşımalarını ve hipoglisemi durumunda gerçekten hızlı bir şekilde kan şekerini yükseltebilecek bazı besin maddelerinin yanında taşımaların öneriyoruz. Küp şeker gibi meyve suyu gibi ve şeker ölçüm cihazları da yine yanlarında mutlaka bulunmalı. Uçak yolculuklarındaysa yine dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi özellikle insülin kullanan hastalarımızda uçuş esnasında yanlarında bulundurmak zorunda oldukları için reçetelerinin istenebileceği, mutlaka örnek bir reçetelerin yine yanında olmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Seyahat esnasında insülin nasıl taşınmalı

Sözlerine devam eden Uz. Dr. Hande Özportakal, ”İlaçlarının, insülinlerinin ve bavullarının kaybolması riskine karşı iki farklı yerde bulundurmalarını, ona göre biri kaybolursa diğerinden tedavilerinin aksamasına engel olmaları için öneriyoruz. İnsülinleri taşınma kısmı yine çok büyük önem arz ediyor. Özellikle insülin kullanan hastalar, açılmamış insülin kalemlerini oda sıcaklığında taşıyabilir. Fakat açılmışsa bir buz aküsü içerisinde veya termos çanta içerisinde taşınması daha güvenli olur. İnsülin ilacı, basınç farklılıklarından ve ısı farklılıklarından çok fazla etkilenir. Bu yüzden yine onlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle yanlarında bir çanta içerisinde uçak bagajına kesinlikle bırakmamaları gerekiyor. Kara yolculuklarında da yine torpido gözü veya bagaj gibi ısının fazla yükseleceği yerlerde insülinin taşınmasını önermiyoruz. Diyabetik hastaları mutlaka iyi bir planlama yapması ve yolculuğa çıkmadan önce doktoruna danışarak ve ilaç tedavilerindeki gerekli değişikliklerin yapılması, güzel bir tatil süreci geçirmelerini sağlayacaktır.” dedi.