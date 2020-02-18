Uzmanlardan enerji giderlerini azaltmanın ipuçları

Uzmanlar, kombi yıllık bakımlarını mutlaka yapılmasını, soğuk hava etkisini tam anlamıyla göstermeden ısınmanın başlatılmasını öneriyor. Bu sayede duvarların soğuk havanın etkisine daha dayanıklı olabilmesi amaçlanıyor.

Tüketicilere tasarruflu ısınmanın ipuçları verildi İklimlendirme sektörünün önde gelen markalarından Daikin, bünyesindeki uzmanların tasarruf tüyolarını paylaştı.

Enerji tüketim bedellerinin artması enerji tasarrufu konusunda tüketiciyi sıkı tedbirler almaya zorluyor. Kabarık enerji faturaları en aza indirmenin yollarını arayan tüketiciler, küçük maliyetleri göze alarak cihazlarını yüksek tasarruf sağlayan A sınıfı ürünlerle değiştirmek, düzenli olarak kombi bakımını yaptırmak ya da verimi artırmaya yönelik olarak termostatik vana ve oda termostatı gibi aparatları almaya yöneliyor.

Tüketicilerin kullanım hatalarının yanı sıra montaj aşamasında baca montajının ve yoğuşma giderinin düzgün olmaması, topraklama bağlantısının yapılmaması gibi konulara da dikkat çeken Daikin uzmanları, bu tür sorunların cihazların bozulmasına veya veriminin düşmesine neden olduğunu bildiriyor. Yıllık kombi bakımı yaptırmanın çok önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, enerji faturalarını düşürmenin yollarını şu şekilde anlatıyor:

“Ateşleme ve alev komponentlerinin zamanla yıpranması ve kurum yapması verimi düşürür. Bunun dışında tesisatta ve radyatörlerin üst kısmında oluşan hava, su akışını azalttığı için ısı transferi bundan olumsuz anlamda etkilenir ve yeterince ısıtma yapmaz hale gelir. Aynı şekilde kombi alt bağlantı filtrelerinin temizlenmemesi de verim kaybına neden olur. Bu nedenle öncelikle kombi bakımının düzenli olarak yaptırılması, hem konfor hem de enerji tasarrufu açısından çok önem taşır. Kombi bakımlarında ucuz olsun düşüncesiyle korsan servislerden hizmet almak, sonraki günlerde sizi daha büyük masraflarla baş başa bırakabilir. Mutlaka yetkili servislerden hizmet almak gerekir.”

Tüketicilerin genelde evde bulunmadıkları ve tatilde oldukları zamanlarda kombiyi çalıştırmamasının da yanlış bir uygulama olduğunu belirten uzmanlar, “Özellikle kış aylarında enerji tasarrufu nedeniyle kombiyi kapatmak yerine en düşük derecede açık tutmak en doğrusudur. Çünkü kombi kapalı olduğu zaman mekanlar soğur, kombi açıldığında da önce duvarlar ısınmaya başlar. Bu durumda bile konutların ya da binaların içleri hala soğuk kalır. Bu da daha fazla enerji kullanma, dolayısıyla yüksek fatura anlamına gelir. Hatta kış ayları gelmeden düşük derecede kombiyi çalıştırmak duvarları ısıtacağından sonrası için konforu artıran ama enerji tüketimini düşüren bir çözüm olur. Bu tür durumlar oda termostatı veya TRV ile kontrol edilmelidir” önerisinde bulunuyor.

Enerji maliyetlerinden nasıl tasarruf edilir?

“Kombinizin yıllık bakımlarını mutlaka yaptırın. Asla korsan servislerden hizmet almayın, mutlaka yetkili servislerden yardım isteyin.

Ucuz olması nedeniyle ikinci el kombileri tercih etmeyin. Kombiler CE şartlarına göre üretilir. Dolayısıyla üretim sırasında ve sonrasında test edilir. İkinci el kombiler ise toplama veya orijinal olmayan parçalar barındırır. Sonraki günlerde daha büyük masraflarla karşılaşabilirsiniz. Üstelik kış ortasında kombisiz kalıp, sağlık sorunları yaşayabilirsiniz.

Kombiyi çalıştırdığınızda ilk etapta duvarları ısıtır. Ev ya da bina ısınmaya başlayıncaya kadar enerji tüketimi fazla olur. Bu nedenle soğuklar tam anlamıyla başlamadan düşük ayarda kombiyi çalıştırıp, duvarların ısınmasını sağlayın. Bu davranış konforunuzu sağlarken yakıt tüketiminizi azaltır.

Kış aylarında uzun bir tatile gidecekseniz enerji ve gaz beslemelerini devre dışı bırakmayın. Çünkü anti-blokaj ve don koruma fonksiyonlarını devre dışı bırakabilirsiniz. Koruma sistemlerinin devre dışı kalması haraketli parçaların sıkışmasına ve su sıcaklığı 0 derecenin altına düştüğünde kombinin içindeki suyun donmasına neden olur.

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Kombide veya tesisatta su kaçağı olması durumunda kombiye su doldururken su basıncını 1.5 bardan fazla basmayın. Bundan daha fazlası kombi devreye girdiğinde suyun daha fazla genleşmesine neden olur. Bu durum genleşme tankının diyaframına zarar verebilir ve emniyet ventilinden fuzuli su boşaltmasına neden olur.

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Kombiye su doldururken su basıncının 1.0 bardan az olması, kombi devreye girdiğinde eşanjörde aşırı ısınmaya veya tesisatta hava kabarcıklarına neden olabilir. Tesisatta hava kabarcıklarının oluşması pompada kavitasyona yani pompa pervanelerinin kırılmasına neden olur.

Kombiden suyu tahliye etmek için 3 bar emniyet ventilinin açılmaması gerekir. Çünkü 3 bar emniyet ventili güvenlik amaçlıdır. Sistemdeki suyun basıncı artarsa kombiyi korumak içindir. Kullanımda tüketici tarafından açılmaması gerekir.

Radyatörlerin önünü ya da üzerini kapatacak dekoratif uygulamalardan kaçının. Kalorifer peteklerini çamaşır kurutmak için kullanmayın. Üzeri çamaşırla kaplı petekler yeterince ısıtma yapmaz, enerji harcamasını artırır. Ayrıca ortamdaki nem dengesini bozduğu için sağlık açısından problemlere yol açabilir.

Tüketici hataları dışında montaj aşamasındaki hatalar da önemlidir. Baca montajının ve yoğuşma giderinin düzgün olmaması, topraklama bağlantısının yapılmaması kombide sürekli arıza oluşmasına neden olur. Montaj sırasında yetkili servislerden hizmet almanız olası masrafların önüne geçecektir. “