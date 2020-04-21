Uzmanlardan futbolculara 'depresyon' uyarası!

Korona virüs nedeniyle futbol müsabakalarının askıya alınması, yeşil sahalardan uzak kalan futbolcuları etkiledi. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) ve Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezleri tarafından yapılan araştırmaya göre, evde kalan futbolcuların endişe ve depresyon belirtilerinde artış olduğu ifade edildi. Yaklaşık 2 aydır futbola hasret olan oyuncuların depresyon belirti yüzdelerinin iki katına çıktığı açıklandı.

Uzmanlar, 22 Mart -14 Nisan tarihleri arasında bin 134 erkek ve 468 kadın olmak üzere toplam bin 602 profesyonel futbolcu üzerinde araştırma yaptı. Kadın oyuncuların yüzde 22'si ve erkek oyuncuların da yüzde 13'ünde depresyon semptomları saptandı. Kadınların yüzde 18'i ve erkeklerin yüzde 16'sı genel anksiyete tanısı bulunurken, kadın futbolcuların erkeklere göre bu süreden daha fazla etkilendiğini saptadı.

Yapılan araştırmada; Avustralya, Belçika, Botsvana, Danimarka, İngiltere, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Malta, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İskoçya, Güney Afrika, İsviçre ve ABD'deki oyuncular yer aldı.

Virüs öncesinde aralık ve ocak aylarında 307 oyuncu üzerinde yapılan araştırmalarda ise kadın oyuncuların yüzde 11'ine, erkek oyuncuların ise yüzde 6'sında depresyon semptomlarının tespit edildiği bildirildi.