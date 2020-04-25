Uzmanlardan mevsim geçişlerinde propolis önerisi

Uzmanlar özellikle mevsim geçişlerinde yüksek fenolik ve flavonoid içeriği ile güçlü antioksidan ve antiviral etkilere sahip olan saf Anadolu Propolisi'ni öneriyor.

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünü olduğunu aktardı. Propolisin arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanıldığını belirten Samancı, "Arılar petek gözlerini önce propolis ile kaplar sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Bu sayede yumurtanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanır. Propolis, antioksidan ve antiviral etkisinin yanı sıra, antifungal, antibakteriyel, antienflamatuvar, antitümör ve antialerjik etkilere de sahiptir. Propolis bu faydalarından dolayı düzenli kullanılmalıdır. Özellikle mevsim geçişinin yaşandığı bu dönemde, vücudumuzu hastalık yapıcı dış etmenlere karşı güçlendirmek çok önemlidir. Bu nedenle mevsim geçişlerinde yetişkinler günde 20 damla, çocuklar ise günde 10 damla saf Anadolu Propolisi tüketmelidir. Hastalık durumunda bu miktar 4 katına arttırılabilir" dedi.

"ÜSSE'ye etkisi"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güldane Koturoğlu propolis ile ilgili, “Mevsim geçişlerinde hem çocuklarda hem de yetişkinlerde en sık rastladığımız sorunlardan biri öksürük, boğaz ağrısı, boğaz kaşıntısı ve burun akıntısı gibi şikayetlerdir. Bu gibi şikayetlerin daha kolay atlatılması için hem çocukların hem de yetişkinlerin bağışıklığının güçlü olması çok önemlidir. 2012 yılında Hodeidah Üniversitesi'nde yapılan çalışmada; propolis kullanımının çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konulan 41 çocuk katılmıştır. Katılımcılardan toplam 17 boğaz kültürü örneği alınmıştır. 17 örnekten 9'unda Streptococcus pyogenes bakterisi, 2'sinde Haemophilus influenzae bakterisi ve 6'sında da Candida albicans bakterisi olduğu tanımlanmıştır. Çalışmada hastalara propolis verilmiştir. Bu sayede antimikrobiyal etki arttırılmış ve çocukların 2-5 günlük bir sürede iyileştiği tespit edilmiştir. Ayrıca propolisin antimikrobiyal özelliği ile S. pyogenes, H. influenzae ve Calbicans'ın gelişmesini önlediği ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonucunda propolisin çocuklarda bakteri ve kandida türlerinin neden olduğu boğaz enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı aynı zamanda etkili bir antimikrobiyal ajan olduğu tespit edilmiştir” ifadelerinde bulundu.

"Mevsimsel alerji"

Ünlü diyetisyen Dilara Koçak mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının altını çizerek, “2006 yılında Amerikan Sağlık Sistemi Eczacılığı Dergisi'nde yayınlanan bilimsel bir çalışmada, propolisli karışımın çocuklarda üst solunum yolları enfeksiyonuna karşı etkisi incelenmiştir. Çalışmaya 5-10 yaş arasındaki üst solunum yolları enfeksiyonunu (grip, boğmaca) geçiren 81 çocuk katılmıştır. Çalışmanın sonucunda, propolis kullanımının üst solunum yolları enfeksiyonu vaka sayısında, semptomların süresinde ve hastalık gün sayısında azalma meydana getirdiği belirlenmiştir. Bu nedenle, araştırmacılar özellikle mevsim geçişlerinde düzenli propolis kullanımını önermişlerdir. Mevsimsel alerjiden, korunmak için çocuklar günde en az 10 damla yetişkinler ise günde en az 20 damla propolis kullanmalıdır. Ama alerjik astım, bronşit, bronşiolit, grip gibi hastalıkların ortaya çıkması durumunda çocuklar günde 40 damlaya, yetişkinler ise günde 80 damlaya kadar çıkmalıdır. Propolisin yanı sıra polen, arısütü ve ham bal tüketimi de bağışıklığın güçlenerek, mevsimsel alerjinin hafiflemesine yardımcı olur. Arısütü ve ham bal içeren içeren karışımlardan günde en az 1 tatlı kaşığı tüketmek gereklidir. Arı poleni ise zengin vitamin, mineral ve protein içeriği ile metabolizmayı dengelemede ve mide bağırsak sisteminin sağlıklı çalışmasında çok etkilidir. Yetişkinler yoğurt gibi sevdikleri bir gıda ile karıştırarak günde 2-4 tatlı kaşığı ve çocuklar da günde 1-2 tatlı kaşığı tüketebilir” diye konuştu.