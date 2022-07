Uzmanlardan uyarı: "2 dakikada 1 kişiyi öldürüyor, lütfen tarama testi yaptırın"

Uzmanlar, “ Hepatit B virüsünün dünyada 240 milyon taşıyıcısının olduğu bilinmekte. Dakikada 2 kişi Hepatit B virüsüne bağlı komplikasyonlardan kaybedilmekte, lütfen her erişkin hayatında en az bir kez Hepatit B ve C ile ilgili tarama testi yaptırsın” diyerek uyardı.

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) iş birliğinde İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Programda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu, ile TKAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Akyıldız konuşmacı olarak yer aldı. Toplantıda hepatit enfeksiyonlarının oluşturduğu tehlikelere dikkat çekilirken, hastalıklara tarama konusunda bilinç oluşturulması gerektiği belirtildi. Hepatit B, Hepatit C ve Hepatit Delta virüslerinin oluşturduğu etkiler ve tedavi süreçlerine ilişkin bilgi verildi. Toplantıda çok sayıda kişinin belirtisiz ilerleyen hastalığın taşıyıcısı olduğundan haberdar bile olmadığına vurgu yapıldı.

“Dakikada 2 kişi Hepatit B virüsüne bağlı komplikasyonlardan kaybediliyor”

Programda konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, “Hepatit B virüsü açısından düşündüğümüz zaman tüm dünyada 240 milyon taşıyıcısının olduğu bilinmekte. 2-3 milyon arasındaki kişinin ülkemizde hepatit-B virüsünü taşıdığı tahmin edilmekte. Tüm dünya ölçeğinde baktığımız zaman bu 240 milyonun yüzde 8'i sadece tanı almıştır. Genellikle Hepatit B,C olsun HIV enfeksiyonu sessiz giden hastalıklar olduğu için yüzde 15-20'si dünya ölçeğinde tanınmakta gerisi tesadüfen, taramalarla veya çok ileri evresinde siroz veya karaciğer kanserine neden olduğu için daha istenmeyen bir durumda hastalar karşımıza gelmekte. Hepatit B virüsü tüm dünyada yılda 1 milyon kişinin ölümüne neden olmakta. Baktığımız zaman dakikada 2 kişi Hepatit B virüsüne bağlı siroz ve karaciğer kanseri gibi komplikasyonlardan kaybedilmektedir. Ülkemizde 3 milyona yakın taşıyıcımız var, 400 bine yakını bunun fakında. Tedavi ihtiyacı olan 700 bin kişinin 100 veya 200 bininin tedavi altında olduğu gerisinde mutlaka bir şekilde ortaya çıkarılarak tedavi edilmesi gereği bir gerçektir. 300-400 bin civarında da ülkemizde kronik Hepatit C olgusu bulunmakta. Hepatit C'nin B'den farkı neredeyse büyük çoğunluğu kronik hepatite dönüşmekte. Hepatit B'de bu oran yüzde beşler civarındadır. Bu iki virüs yılda 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden olduğu bir gerçek. Damar yoluyla bağımlılarımız gittikçe artmakta, bunların yüzde 30 ila 50'lere yakın neredeyse yarısı enjektör paylaşımından dolayı Hepatit C'yi alabilmekte ve kronikleşmekte” dedi.

“2021'de tedavi alan hasta sayısı 122 binden 115 bine düştü”

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu, “Hepatit B, Delta ve C virüsü, kronik bir enfeksiyona yol açtığında karaciğerde yavaş yavaş iltihaplanma ile fibrozis, bağ dokusunun artışı, karaciğerin sertleşmesi ve karaciğer sirozuna kadar ilerleyen bir süreci başlatıyor. Tedavi edilmedikleri takdirde bu virüslerle olan enfeksiyon, karaciğer sirozu, karaciğer kanseri ve karaciğer yetersizliği ile sonuçlanıyor ve hastalar bu tablo içinde eğer karaciğer nakli olamazlarsa kaybediliyorlar. Türkiye'de yaklaşık 900 bin civarında karaciğer sirozlu hasta vardır: Yaklaşık 80 bin civarında kişide de karaciğer kanserli hasta vardır. Hepatit B virüsünü artık zararsız hale getirebiliyoruz, hepatit C virüsünü vücuttan tamamen atabiliyoruz, kişi tertemiz hale geliyor. Hepatit Delta virüsünün tedavisindeki başarımız biraz daha kısıtlı. Tedavi hedefimiz, Hepatit C taşıyan herkesi tedavi etmek. Ortalama 2 aylık bir tedavi ile kişi yüzde 98-100 arasında değişen oranlarda çok yüksek bir başarıyla hepatit C'den tamamen kurtuluyor. Her Hepatit B taşıyıcısını tedavi etmiyoruz, karaciğer hastalığı var ise onu tedavi ediyoruz. Maalesef toplumuzda problem kişide bir şikayete yol açmadıysa onun önemli olduğu algısı oluşmuyor. Covid pandemisi sürecinde hastalarımızın hastanelere ulaşması, düzenli takiplerinin yapılması konusunda maalesef handikaplar meydana geldi. Dolayısıyla 600-700 bin hastanın tedavi alması gerekirken, 2019 yılında tedavi alan hasta sayısı 122 bin, hasta olup da tedavi almayan daha çok kişi var. 2021 yılında tedavi alan hasta sayısı 122 binden 115 bine düştü. Takiplerini düzenli yaptırmaları konusunda çok hassasiyet göstermeleri gerekiyor onun için topluma bu önemli mesajı vermeliyiz. Lütfen her erişkin hayatında en az bir kez Hepatit B ve C ile ilgili tarama testi yaptırsın” şeklinde konuştu.

“Mutlaka aile bireylerinin de taranması gerekiyor”

Dünyada önemli sayıda bir nüfusun hepatit taşıyıcısı olduğunu ifade eden TKAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Akyıldız, tarama testleri yaptırılması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Akyıldız, hastaların sonraki süreçlerde daha ağır tablolarda karşılaşmaması için takiplerine özen göstermesi gerektiğine vurgu yaparak, “ Covid pandemisi sırasında her yıl giderek artan tedavi almakta olan hasta sayısında ilerlemesi gerekirken tam tersine bir düşüş yaşandı. Henüz toplumda tedavi alması gereken hastaların 3'te ya da 4'te biri tedavi almakta. Kan ve cinsel yolla aile içi bulaş olduğu için mutlaka aile bireylerinin de taranması gerekiyor” diye konuştu.