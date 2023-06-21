Uzmanlardan "yaz mevsiminin gelmesiyle bakliyatları sofralarınızdan uzaklaştırmayın" önerisi

Uzmanlar, yaz mevsiminin gelişi ve hava sıcaklıklarında yaşanan artışlar nedeniyle beslenme düzeninde bazı değişikliklerin meydana geldiğini belirtiyor. Böylece bakliyat gibi uzun süre pişen gıdaların tüketiminde yaşanan düşüş dolayısıyla sağlıksız atıştırmalıklara eğilimin de arttığı belirtiliyor. Sağlıklı ve pratik çözüm arayanlar için ise haşlanmış ürünler öneriliyor. Beslenme uzmanları; yaz aylarında fit gözükmek için diyet yapan kişilere sağlıklı beslenmeyi ihmal etmemeleri ve dengeli beslenmeye daha çok özen göstermeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Beslenme konusunda vatandaşlara önerilerde bulunan Gıda Mühendisi Ece Duru, “Hayatın hızlı akışına paralel olarak zamana verilen değer oldukça arttı. İş yaşamında ya da okulda, insanlar artık daha hızlı karar vermek ve daha hızlı hareket etmek zorunda. Yaşamın bize sunduğu bu hızlı şartlar; insanları sabırsız ve hızlı tüketime meyilli hale getiriyor. Duru Gıda olarak sağlıklı yaşam biçimini topluma kazandırma hedefimiz istikametinde ürünlerimizde inovatif çözümler sunduk. Bu sayede artık uzun süre haşlanması gereken kuru bakliyatlar, Duru Pratik ürünleriyle zamana değer veren ancak lezzetten de taviz vermeyenler için sağlıklı ve modern ambalajında tüketicilerimizle buluşuyor. Doğrudan salatalara, çorbalara ve pilavlara eklenerek kişinin doğal ve temel besin ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor” dedi.

Lif açısından zengin ve iyi bir protein kaynağı olan bakliyatların, tok kalmaya yardımcı olduğu ve yüksek besin değeriyle sağlıklı bir bağışıklık sistemini destelediğini belirten Duru, "Salatalarınıza, haşlanmış nohut, börülce veya barbunya ekleyebilirsiniz. Veya haşlanmış nohutları fırınlayarak falafel yapabilir, salatalarınızı lezzetlendirebilirsiniz. Haşlanmış buğday ve nohut ile hızlı bir şekilde soğuk ayran aşı çorbası yaparak gün boyu tok kalabilirsiniz. Baklagilleri, haşlamış ürün seçenekleriyle öğünlerde kullanarak kısa zamanda lezzetli ve sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz” diye konuştu.