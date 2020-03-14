Uzun süreli lastik kullanımı için tavsiyeler

Bu doğrultuda doğru lastik basıncı, doğru lastik seçimi ve düzenli lastik kontrollerinin her biri kullanım süresinin uzunluğunu ve kalitesini belirliyor.

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, araç kullanıcılarına performans, güvenlik, yakıt tasarrufu ve uzun ömür vaat eden lastiklerin kullanım sürelerinin hangi kriterlere bağlı olduğuna dikkat çekti. Müşterilerine lastik kullanımının önemini sürekli vurgulayan Euromaster, günümüzde kullanım süresi, km aralığı ve diş derinliği gibi konularda yapılan farklı yorumlar karşısında akıllardaki soru işaretlerini gidermeyi amaçlıyor.

Buna göre; lastiklerin ömür ve kilometre performansında birçok değişken etkili oluyor. 5 yıl veya daha fazla süre kullanılan lastiklerin; uzman bir servis tarafından yılda en az bir kez lastik fiziksel yapısı, aşınma, diş derinliği, yol tutuşu, ve fren performansını kapsayan kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bir lastiğin ömrünün en somut belirleyicisini ise lastik diş derinliği oluşturduğunın altı çizilirken, bu bağlamda Michelin, lastiklerini bünyesindeki teknolojiye uygun olarak 1,6 mm diş derinliğine kadar kullanıma uygun olacak şekilde ürettiği bildirildi. Dolayısıyla Euromaster, Michelin lastiklerinin 1,6 mm'ye kadar kullanılmalarını tavsiye etti. Genellikle üretiminden itibaren 10 yıl raf ömrü biçilen lastiklerin, bu süreyi tamamladıktan sonra diş derinliği sınırını aşmamış olsa bile artık kullanılmaması gerektiği de kaydedildi.

Doğru lastiğe doğru basınç

Bir lastiğin kullanım süresinin araca, sürüş koşullarına, yaşanılan iklim ve yol koşullarına bağlı olarak uzatılabilmesinin mümkün olduğunu vurgulanırken, ilk olarak lastik basıncının; araç kullanım kılavuzunda, sürücü kapısı üzerinde veya yakıt deposu kapağında yer alan araç lastik basınç değerlerine uygun bir şekilde ayarlanması gerektiği kaydedildi. Subapta çatlak, subap kapağında yırtık ya da lastik patlağı gibi bir dış etken yoksa lastikler ayda ortalama 1 PSI basınç kaybettiği bildirilirken, ayda bir kez kontrol edilmesi gereken lastik basınç değerleri doğru yapıldığında, sürüş güvenliği ve erken aşınmanın yanında yakıt tasarrufuna da katkı sağladığı vurgulandı.

Lastiklerin düzensiz aşınmasını önlemek için ise her 10 bin kilometrede bir veya yılda en az bir kez, araç ön düzen ayarlarının kontrol edilmesi ve lastik rotasyonu işlemi tavsiye edildi. Ayrıca araç yıkatma esnasında, lastiklerde çatlaklar oluşturabilen kimyasal veya parlatıcılarla lastiklerin temas etmemesi de önem taşıdığı da belirtilirken, Euromaster'ın araç kullanıcılarının beklentilerine en uygun lastikler hakkında müşterilerini bilgilendirerek, sunduğu ücretsiz check-up hizmetiyle de lastik kullanımı esnasında yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçeceği açıklandı.