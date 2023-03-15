Uzuvlarını kaybeden depremzede çocuklar, robot ellerle hayata bağlanacak

Robotel Derneği asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak kolunu veya elini kaybeden çocuklara yaptıkları robot ellerle yardımcı olmayı planlıyor. Mekanik bir şekilde çalışan ve kavrama hareketi sağlayan robot elle, depremzede çocukların gündelik hayatlarında rahat hareket edebilmeleri sağlanacak. Dernek tarafından hazırlanan afet planı çerçevesinde yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği kurulacak.

“Depremzedeler arasında çok fazla ampütasyon olduğu bilgisini aldık”

Dernek kurucularından olan Serdar Okumuş, vücut uzuvlarını kaybetmiş çocuklara üç boyutlu yazıcılarla birlikte ücretsiz mekanik eller yaptıklarını dile getirerek, “Bugüne kadar 400'den fazla çocuğa, binden fazla el yaptık. Çocuklara protez takılamaması üzerine kurulmuş bir derneğiz. Depremzedeler arasında da çok fazla ampütasyon olduğu bilgisini aldık. Onun için de bir hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar sürekli olarak büyüdükleri için protez takılamıyor. Bizim bu yaptığımız eller kavrama hareketini sağlıyor. Hem de çocukta özgüven artmasına sebebiyet verebiliyor. Bu elleri de Fenerbahçe konseptli, Iron-man konseptli yapıp, onların benimsemesini sağlıyoruz” dedi.

“Bunları tamamen ücretsiz olarak yapmaya devam etmek istiyoruz”

Çocukların 5 yaşından 18 yaşına kadar büyümeye devam ettiği için bu robot elleri sürekli olarak yapmaları gerektiğini söyleyen Okumuş, “Deprem bölgesindeki kamu ve sivil-toplum kuruluşlarından çok fazla bilgi geliyor. Bu bilgiler ampütasyon sayısının çok fazla olduğu yönünde. Çocuklar için ayrı bir pencere açılması gerekiyor. Ampütasyondan hemen sonra bir şey takılamıyor. Bir bekleme süresi oluyor. Yaraların kapanması, psikolojik durum gibi şeyler var. Biz üç ay içinde hazırlıklarımızı tamamlayıp bölgedeki ihtiyaçları giderebilecek bir yapıya ulaşmak istiyoruz. Bir yandan ana sponsor arayışımız da devam ediyor. Çünkü bunları tamamen ücretsiz olarak yapmaya devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Robot eller çocukların sevdiği çizgi film konseptinde olacak"

Yaptıkları robot ellerin sürdürülebilir olması gerektiğini söyleyen Okumuş, aynı zamanda bu süreçte psikolojik etkenlerin de devreye girdiğini ve destek alınması gerektiğini belirterek, “Geçen sene yaptığımız el sayısı 120'ydi. Çok iyi bir performans sergiledik. Ölçüleri alınıp çocuğun hoşlandığı konsept ortaya çıktıktan sonra baskı süresi 18-24 saat arasında sürüyor. Bir çocuk Spıder-Man seviyorsa çocuğun bu konsepte sahip olması şart diyoruz. Onun üzerine giydirmeleri hazırlanıp kişiye özel bir üretim olarak çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.