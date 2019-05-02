V Weekend Sports'ta yarın kapılarını açıyor

Hardline Nutrition'un, ürün desteğiyle katılacağı V Weekend Sports 3 Mayıs'ta başlıyor.

Yerli spor gıda markası Hardline Nutrition'un, ürün desteğiyle katılacağı V Weekend Sports, 3-4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde İntercity İstanbul Park Pisti'nde gerçekleşecek. Markanın stand katılımı sağlayacağı ve gıda destekçisi olduğu; spor, sağlıklı yaşam ve aile festivali V Weekend Sports, heyecan dolu müsabakalarla ve herkesin katılımına açık şovlarla 3 gün boyunca sürecek.

Festivalde, markanın standında düzenlenecek heyecanlı etkinlikler hakkında bilgi veren Hardline Nutrition Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Taşhan, “V WEEKEND Festivalinde hem sporcular hem de katılımcılar ile markamızı buluşturacağız. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Arif Ertem, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Esra Kiraz, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu Hamza Ziypak'ın yürüteceği bilek güreşi turnuvası, 3 gün boyunca standımızda devam edecek. Standımızda düzenlenecek olan Barfiks Challenge etkinliği ile de sürpriz hediyelerimiz sporseverlere verilecek.” dedi.

Festivali ziyaret edenler ayrıca hayranı oldukları sporcularla tanışma seanslarına girip onlarla sohbet edebilecek ve tanınmış başarılı sporcuların kariyer hikâyelerini dinleyebilecekler. WBFF Pro Fitness Model Baran Kalaycı, Wabba World Champion Mustafa Yıldız ve Sporcu- Antrenör Emir İnalbay Hardline Nutrition standında sporseverlerle buluşacak.

"Türk sporunun, sporcusunun ve sporseverlerin her zaman destekçisiyiz"

Uluslararası yüksek kalite standartlarına sahip markanın ürünlerinin, en çok tercih edilen sporcu beslenme ürünleri arasında yer aldığını belirten Taşhan, “Bu tarz etkinliklere katılmaktan ve desteklemekten büyük heyecan, mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bilindiği üzere Milli gururumuz olan Beşiktaş ve Trabzonspor ile tüm spor branşlarıyla alakalı ürün desteği anlaşması da yaptık. Bunun yanı sıra birçok spor etkinliğinde de destekçi olarak yer alıyoruz. Sporcu beslenme ürünlerinde 20 yıla yakın tecrübeye sahibiz. Türkiye'nin en büyük sporcu beslenme ürünleri markası olmanın verdiği sorumlulukla kalite standartlarımızı daima en yüksek seviyede tutmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Türk sporunun, sporcusunun ve sporseverlerin her zaman destekçisiyiz. Sporcularımıza sağlıklı, kaliteli ve güvenilir beslenme ürünleri sunmaya, vücut gelişimlerine artı değer katmaya devam edeceğiz” diye ekledi.