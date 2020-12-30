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Vahşice öldürülen Aylin Sözer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Maltepe’de vahşice öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından alınarak, Kartal Soğanlık Gasilhanesinesi’ne götürüldü.

Maltepe'de vahşice öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak, Kartal Soğanlık Gasilhanesinesi'ne götürüldü.


Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde öğretim üyesi Aylin Sözer dün evinde vahşice öldürülmüştü. Sözer'in cenazesi, otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Sözer'in cenazesi yakınları tarafından alınarak, Kartal Soğanlık Gasilhanesi'ne götürüldü.

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