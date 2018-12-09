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VakıfBank, 3. kez Dünya şampiyonu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube’ü 25-23, 25-21 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'ü 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu.


Son altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı olmayı başardı. Bu şampiyonlukla VakıfBank, "Türkiye'nin uluslararası alanda en başarılı takımı" unvanını da perçinledi.



Salon: Olympic Sports Centre


Hakemler: Jiang Liu (Çin), Patricia Rolf (ABD)


VakıfBank: Slöetjesx, Cansux, Zhux, Robinsonx, Rasicx, Zehra, Gizem (L)x


Minas Tenis Clube: C.Gattaz, Macris, Bruna, Gabi, Natalia, Mayany, Leia (L) (Georgia, Bruna Costa, Maria Luisa, Mara)


Setler: 25-23, 25-21, 25-19


Süre: 1 saat 25 dakika (28, 28, 33)

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