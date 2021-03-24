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VakıfBank, 9. kez Devler Ligi'nde finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio’yu 25-13, 25-15 ve 25-15’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'yu 25-13, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-siyahlı ekip 9. kez adını finale yazdırdı.


VakıfBank, 1 Mayıs'ta oynanacak Süper Final'de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşılaşacak.



Salon: e-work Arena


Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)


Unet e-work Busto Arsizio: Poulter, Olivotto, Gennari, Gray, Stevanovic, Mingardi, Leonardi (L), Herrera, Escamilla


VakıfBank: Maja, Zehra, Haak, Michelle, Gabi, Milena, Ayça (L)


Setler: 13-25, 15-25, 15-25


Süre: 71 dakika (21, 27, 23)

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