VakıfBank, Avrupa'da da hız kesmiyor

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu'nu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçında Fransa'nın ASPTT Mulhouse ekibine konuk oldu. B Grubu'nda mücadele eden sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek üçte üç yaptı.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 20 Ocak Perşembe, TSİ 19.00'da Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu konuk edecek.

Salon: Palais des Sports

Hakemler: Salvis Kurtiss, Alexandros Mylonakis

ASPTT Mulhouse: Megan Viggars, Ivana Vanjak, Silke Van Avermaet, Georgia Lamprousi, Kimberly Drewniok, Pia Kastner, Anna Haak, Leandra Olinga-Andea, Amanda Coneo

VakıfBank: Cansu Özbay, Chiaka Ogbogu, Gabi, Isabelle Haak, Meryem Boz, Michelle Bartsch-Hackley, Zehra Güneş

Setler: 19-25, 19-25, 17-25

Süre: 70 Dakika (23', 25', 22')