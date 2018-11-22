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VakıfBank, Avrupa'da yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında Stuttgart’ı 25-13, 20-25, 25-19 ve 25-17’lik setlerle 3-1 mağlup etti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Stuttgart'ı 25-13, 20-25, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup etti. VakıfBank, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı.


Sarı-siyahlı ekip gruptaki ikinci maçında Maritza Plovdiv'le 20 Aralık Perşembe günü TSİ 19:00'da Bulgaristan'daki Kolodruma Spor Salonu'nda karşılaşacak.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı


Hakemler: Vlastimil Kovar (Rusya), Eidar Zulfugarov (Azerbaycan)


VakıfBank: Zehra 8, Cansu 4, Zhu 20, Milena 6, Lonneke 23, Kelsey 16, Gizem (L), Melis, Ebrar, Buket


Stuttgart: Poll 4, Tapp 8, Rivers 14, Wilhite 9, McCage 7, Bugg, Koskelo (L), Sandor, Kastner 1, Van Daelen 6, Schaefer 1, Tomazela


Setler: 25-13, 20-25, 25-19, 25-17


Süre: 98 dakika (22', 28', 25', 23')

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