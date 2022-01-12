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VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley'de yarı finalde

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlılar, Axa Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Türk Hava Yolları-Kuzeyboru eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı


Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal


VakıfBank: Buket Gülübay, Kübra Akman, Gabi, Isabelle Haak, Michelle Bartsch-Hackley, Zehra Güneş


Galatasaray HDI Sigorta: Anthi Vasilantonaki, İlkin Aydın, Sasa Planinsec, Sude Hacımustafaoğlu, Zeynep Sude Demirel, Alexia Ioana Carutasu, Gamze Kılıç


Setler: 25-22, 25-13, 25-20


Süre: 75 dakika (28', 22', 25')

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