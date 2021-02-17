İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

VakıfBank derbiyi kazandı, liderliği garantiledi

VakıfBank, Misli.

com Sultanlar Ligi'nde ertelenen 26. hafta maçında Fenerbahçe OPET'i deplasmanda 19-25, 22-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, iki hafta kala normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.


Ligde 27 galibiyet alan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 29'uncu haftasında PTT Spor'u 20 Şubat Cumartesi günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.



Salon: TVF Burhan Felek


Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül


Fenerbahçe: Mihajlovic, Dicle, Vargas, Busa, Eda, Naz, Melis (L), Cansu, Beliz, Bahar, İpar


VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Meliha, Milena, Gizem (L), Tuğba, Gözde, Eda


Setler: 19-25, 22-25, 17-25


Süre: 72 dakika (24', 26', 22')

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.