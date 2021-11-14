İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

VakıfBank galibiyet serisini sürdürdü

Misli.

com Sultanlar Ligi lideri VakıfBank, sezonun dokuzuncu maçında Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek sekizinci galibiyetini aldı.


TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk seti 29-27'lik skorla VakıfBank'ın oldu. İkinci seti 25-18 THY alırken; üçüncü seti VakıfBank 32-30 hanesine yazdırmayı başardı. Sarı-siyahlılar son seti de 25-22 alarak maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.



Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu


Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül


THY: Lauren Carlini 3, Şeyma Ercan 7, Kiera Van Ryk 33, Aslı Kalaç 6, Bahar Toksoy Guidetti 2, Janset Erkül 4, Madison Richel 4, Dobriana Rabadzhieva 6


VakıfBank: Buket Gülübay 1, Cansu Özbay 5, Tuğba Şenoğlu 3, Kübra Çalışkan 3, Chiaka Ogbogu 8, Melis Gürkaynak 3, Gabi 15, Isabelle Haak 24, Meryem Boz 6, Michelle Bartsch-Hackley 8, Derya Cebecioğlu 3


Setler: 27-29, 25-18, 30-32, 22-25


Süre: 130 (35, 28, 39, 28)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.