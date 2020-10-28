VakıfBank ikinci kez Guinness Dünya Rekorları'nda

73 maçlık galibiyet serisiyle 'Üst üste en çok resmi maç kazanan takım' unvanıyla 2014 yılında Guinness Dünya Rekorları'na giren VakıfBank Spor Kulübü, şimdi de Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak bir kez daha rekor kırdı. VakıfBank Genel Müdürü ve Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Türk kadınının gücünü göstermek ve yeni nesillere iyi örnekler sunmak en büyük hedefimizdir. Böyle başarılarda sadece VakıfBank'ın değil Türk kadınının başarısının altını çizmek çok daha anlamlıdır. VakıfBank olarak tüm gücümüzle kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

VakıfBank'ın Türk kadınını ve Türk sporunu dünyaya tanıtmak amacıyla sürdürülebilir sosyal sorumluluk anlayışıyla 34 yıl önce kurduğu ve bu süreçte elde ettiği Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları kazanan VakıfBank Spor Kulübü, ikinci kez Guinness Dünya Rekorları'na girdi. 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçı kazanarak 'Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı' olarak Guinness Dünya Rekorları'nda yer alan VakıfBank, şimdi de Kadınlar 'FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en çok kazanan takım' unvanıyla yeniden rekora imza attı.

En çok madalya kazanan kulüp de VakıfBank

Sarı-siyahlılar, 13 kez düzenlenen Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında namağlup şampiyon olurken, bir kez ikinci, iki kez de üçüncü olmayı başardı. Ayrıca 'Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan kulüp' olan VakıfBank, bu şampiyonlukları kazanırken finallerde sırasıyla Brezilya ekipleri Unilever Volei, Rexona-Sesc Rio ve Minas Tenis Clube'yi 3-0'lık skorlarla geçti.

"Bizler sonuna kadar Türk kadınının yanındayız"

Türk kadınının gücünü dünyaya göstermeye devam edeceklerini ifade eden VakıfBank Genel Müdürü ve Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "1986 yılında kurduğumuz VakıfBank Spor Kulübümüz bugün dünyanın en büyük voleybol okuludur. Bu alanda yaptığımız yatırım, spor tarihimiz için bir mihenk taşıdır. Türk kadınının gücünü göstermek ve yeni nesillere iyi örnekler sunmak en büyük hedefimizdir. Biz, sporcularımızı yetiştirip Türk sporuna katkı sağlama misyonuyla hareket ediyoruz. Kızlarımızı sosyal hayata hazırlıyor, başarıya giden yolda kendilerine yardımcı oluyoruz. Böyle başarılarda sadece VakıfBank'ın değil Türk kadınının başarısının altını çizmenin çok daha anlamlı olduğuna inanıyoruz. VakıfBank olarak tüm gücümüzle kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Başarılı Türk kızları yetiştirmek için çalışıyoruz"

Türk voleyboluna sayısız oyuncu kazandırdıklarını ifade eden Üstünsalih, "1986 yılından bu yana Türk voleyboluna sayısız oyuncu yetiştiren bir kulüp olarak şu anda 3000'i aşkın genç kızımızı spor hayatına hazırlıyoruz. Dünyanın en iyi voleybol tesisi olan VakıfBank Spor Sarayı'nda sadece voleybolcu değil, başarılı Türk kadınları yetiştiriyoruz. Her zaman Türk kadınına en iyisinin yakışacağını düşünerek çalışıyoruz. Böylesi güzel gelişmelerde daha iyisini yapmak için motivasyonumuzu katlıyor. Bu şampiyonluklarda emeği olan tüm teknik ve idari kadromuz ile sporcularımıza ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

VakıfBank'ın Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki başarıları:

2011 İkinci

2013 Şampiyon

2016 Üçüncü

2017 Şampiyon

2018 Şampiyon

2019 Üçüncü