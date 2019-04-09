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VakıfBank İtalya'da final peşinde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yla yarın TSİ 21:30’da deplasmanda karşılaşacak.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yla yarın TSİ 21:30'da deplasmanda karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, 3-0 ve 3-1'lik galibiyetler halinde turu altın sete taşıyacak. VakıfBank, altın seti de kazanması durumunda üst üste dördüncü kez finale yükselecek.


Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında yarın TSİ 21:30'da deplasmanda İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara'yla karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, bu maçı 3-0 ve 3-1'lik skorlarla kazanması halinde turu altın sete taşıyacak. VakıfBank, altın seti de kazanması durumunda üst üste dördüncü kez finale yükselecek.

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