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VakıfBank kupada lider olarak turladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Nilüfer Belediyespor’u 25-15, 25-15 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve lider olarak çeyrek finale yükseldi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Nilüfer Belediyespor'u 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve lider olarak çeyrek finale yükseldi. A Grubu'nda oynadığı üç maçı da kazanan sarı-siyahlılarda tüm oyuncular süre aldı.


VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Nilüfer Belediyespor'u 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve lider olarak çeyrek finale yükseldi. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hem savunmada hem de hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-4 önde girdiği ilk seti 25-15 aldı.


İlk sette olduğu gibi ikinci sette de üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, teknik molasını 12-5 önde geçtiği bu seti de 25-15 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-20, karşılaşmayı da 3-0 alarak grupta üçte üç yaptı. Lider olarak çeyrek finale çıkan sarı-siyahlılarda tüm oyuncular süre aldı.



Salon: TVF Başkent Voleybol Salonu


Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Pelenk Tekol


VakıfBank: Kübra 6, Cansu, Gabi 8, Zehra 10, Haak 21, Michelle 10, Ayça (L), Tuğba 1, Gözde 2, Maja


Nilüfer Belediyespor: Willow 3, Parsons 7, Maglio 8, B.Ünal, Fulden, Yasemin 2, B.Kayacan (L), Merve, Beliz 1, Aslı 9, Merve


Setler: 25-15, 25-15, 25-20


Süre: 67 dakika (22, 22, 23)

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