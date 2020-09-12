İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

VakıfBank lige galibiyetle başladı

VakıfBank Voleybol Takımı, 2020-2021 Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Karayolları’nı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

VakıfBank Voleybol Takımı, 2020-2021 Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Karayolları'nı deplasmanda 3-0 mağlup etti.


VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Karayolları'nı deplasmanda 16-25, 18-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-8 önde girdiği ilk seti 25-16 aldı.


İkinci sette de baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, teknik molasını 12-10 önde geçtiği bu seti de 25-18 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-19, karşılaşmayı da 3-0 alarak lige galibiyetle başladı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında 15 Eylül Salı günü Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırlayacak.



Salon: TVF Başkent


Hakemler: Erhan Alparslan, Meryem Tekol Pelenk


Karayolları: Abbott 12, Ayçin 3, Tutku 10, Tuğçe 4, Gerasymova 2, Havili 2, Gülçin (L), Selis, Ezgi 2, Hanife


VakıfBank: Maja, Gabi 14, Melis 6, Gözde 10, Tuğba 7, Milena 8, Ayça (L), Meliha 4, Haak 8, Cansu


Setler 16-25, 18-25, 19-25


Süre: 72 dakika

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.