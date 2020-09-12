VakıfBank lige galibiyetle başladı

VakıfBank Voleybol Takımı, 2020-2021 Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Karayolları'nı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Karayolları'nı deplasmanda 16-25, 18-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-8 önde girdiği ilk seti 25-16 aldı.

İkinci sette de baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, teknik molasını 12-10 önde geçtiği bu seti de 25-18 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-19, karşılaşmayı da 3-0 alarak lige galibiyetle başladı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında 15 Eylül Salı günü Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırlayacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Meryem Tekol Pelenk

Karayolları: Abbott 12, Ayçin 3, Tutku 10, Tuğçe 4, Gerasymova 2, Havili 2, Gülçin (L), Selis, Ezgi 2, Hanife

VakıfBank: Maja, Gabi 14, Melis 6, Gözde 10, Tuğba 7, Milena 8, Ayça (L), Meliha 4, Haak 8, Cansu

Setler 16-25, 18-25, 19-25

Süre: 72 dakika