VakıfBank, LP Salo'ya set vermedi

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Finlandiya'nın LP Salo ekibine konuk oldu. B Grubu'nda mücadele eden sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek ikide iki yaptı.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 22 Aralık Çarşamba, TSİ 21.00'de Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse'a konuk olacak.

Salon: Salohalli

Hakemler: Koen Luts, Jan Krticka

LP Salo: Jessica Kosonen 8, Jenni Jantunen 2, Anna Czakan 3, Georgia Christina Andrikopoulou 13, Linnea Kuusela 4

VakıfBank: Cansu Özbay 4, Tuğba Şenoğlu 1, Chiaka Ogbogu 7, Gabi 7, Isabelle Haak 12, Meryem Boz 8, Michelle Bartsch-Hackley 3, Derya Cebecioğlu 3, Zehra Güneş 12, Buket Gülübay 1

Setler: 25-14, 25-11, 25-17

Süre: 59 dakika (20', 18', 21')