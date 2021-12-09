VakıfBank, LP Salo'ya set vermedi

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde ikinci maçında Finlandiya’nın LP Salo ekibine konuk oldu.
Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Finlandiya'nın LP Salo ekibine konuk oldu. B Grubu'nda mücadele eden sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek ikide iki yaptı.
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 22 Aralık Çarşamba, TSİ 21.00'de Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse'a konuk olacak.
Salon: Salohalli
Hakemler: Koen Luts, Jan Krticka
LP Salo: Jessica Kosonen 8, Jenni Jantunen 2, Anna Czakan 3, Georgia Christina Andrikopoulou 13, Linnea Kuusela 4
VakıfBank: Cansu Özbay 4, Tuğba Şenoğlu 1, Chiaka Ogbogu 7, Gabi 7, Isabelle Haak 12, Meryem Boz 8, Michelle Bartsch-Hackley 3, Derya Cebecioğlu 3, Zehra Güneş 12, Buket Gülübay 1
Setler: 25-14, 25-11, 25-17
Süre: 59 dakika (20', 18', 21')