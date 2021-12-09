İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

VakıfBank, LP Salo'ya set vermedi

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde ikinci maçında Finlandiya’nın LP Salo ekibine konuk oldu.

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Finlandiya'nın LP Salo ekibine konuk oldu. B Grubu'nda mücadele eden sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek ikide iki yaptı.


VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 22 Aralık Çarşamba, TSİ 21.00'de Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse'a konuk olacak.



Salon: Salohalli


Hakemler: Koen Luts, Jan Krticka


LP Salo: Jessica Kosonen 8, Jenni Jantunen 2, Anna Czakan 3, Georgia Christina Andrikopoulou 13, Linnea Kuusela 4


VakıfBank: Cansu Özbay 4, Tuğba Şenoğlu 1, Chiaka Ogbogu 7, Gabi 7, Isabelle Haak 12, Meryem Boz 8, Michelle Bartsch-Hackley 3, Derya Cebecioğlu 3, Zehra Güneş 12, Buket Gülübay 1


Setler: 25-14, 25-11, 25-17


Süre: 59 dakika (20', 18', 21')

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.