VakıfBank, Meliha İsmailoğlu'nu kadrosuna kattı

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı VitrA'da forma giyen Meliha İsmailoğlu'nu kadrosuna kattı.

2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı VitrA'da forma giyen Meliha İsmailoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. 1993 doğumlu olan Meliha İsmailoğlu, 1.88 boyunda ve smaçör pozisyonunda görev yapıyor.

VakıfBank'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı VitrA'da forma giyen Meliha İsmailoğlu'nu renklerine bağladı. 1.88 boyundaki smaçör, gelecek sezon sarı-siyahlılar'ın başarısı için mücadele edecek. Meliha İsmailoğlu'na VakıfBank'a hoş geldin diyor, sporcumuza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız'da başarılar diliyoruz'' denildi.