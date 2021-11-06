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VakıfBank, Mert Grup Sigorta'yı mağlup etti

VakıfBank, Misli.

com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında konuk olduğu Mert Grup Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.


VakıfBank sezonun sekizinci haftasında 9 Kasım Salı, 13.00'te Sarıyer Belediyespor'u ağırlayacak.



Salon: Başkent


Hakemler: Erkan Sarı, Ayşim Erginay


Mert Grup Sigorta: Gizem Cera Düzeltir (L), Gaila Cenedia Lopez, Alara Altundağ (L), Özge Nur Çetiner, Miroslava Paskova, Seda Menekşe, Selin Toy, Ayça İsmailcebioğlu, Melek Erpin Erbuga, Olga Biryukova, Merve Cepni, Cansu Aydınoğlulları


VakıfBank: Buket Gülübay, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç (L), Kübra Çalışkan, Chiaka Ogbogu, Gabi, Isabelle Haak, Meryem Boz, Michelle Bartsch-Hackley, Aylin Acar (L)


Setler: 23-25, 18-25, 28-26, 25-13


Süre: 111 dk (29, 26, 31, 25)

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