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VakıfBank, namağlup çeyrek finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki son maçında Beziers VB’yi 25-10, 25-18 ve 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup ederek, namağlup çeyrek finale çıktı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Beziers VB'yi 25-10, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, namağlup çeyrek finale çıktı.


Gruptan namağlup olarak çeyrek finale yükselen sarı-siyahlılar, Avrupa'daki galibiyet serisini 28 maça çıkarttı. VakıfBank'ın çeyrek finaldeki rakibi 1 Mart Cuma günü Lüksemburg'ta düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı


Hakemler: Tudur Pop, Vitor Alexandre Goncalves


VakıfBank: Di Iulio, Melis, Cansu, Ebrar, Milena, Lonneke, Ayça (L), Buket, Tuğba


Beziers VB: Fabrino, Fidon, Soto, Terrell, Johnson, Öhman, Once (L), Martin, Lautric, Victoria, Ungerer, Edelman


Setler: 25-10, 25-18, 25-16


Süre: 61 dakika

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