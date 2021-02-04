VakıfBank, namağlup çeyrek finalde

CEV Şampiyonlar Ligi'nde dört kez namağlup şampiyon olan VakıfBank, Polonya'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı ve son maçında Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv'i 3-1 yenerek, namağlup çeyrek finale çıktı.

Salon: Lodz Spor Arena

Hakemler: Alexey Pashkevich (Rusya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)

VakıfBank: Milena, Maja, Meliha, Zehra, Haak, Michelle, Ayça (L), Cansu, Gözde, Gabi

Maritza Plovdiv: Usheva, Paskova, Kamenova, Aguilera, Barakova, Milanova, Todorova (L), Chausheva, Drumeva, Dudova

Setler: 25-11, 25-20, 25-27, 25-14

Süre: 89 dakika (20, 23, 27, 19)