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VakıfBank namağlup liderliğini sürdürüyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.

com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Çan Gençlik Kale Spor'u 25-13, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yendi ve 13'te 13 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü.


VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Çan Gençlik Kale Spor'u 25-13, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, 13'te 13 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmaya hücum ve blok sayılarıyla 4-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, teknik molaya 12-5 önde girdi. Mola dönüşü hücum performansını sürdüren VakıfBank, seti 25-13 alarak karşılaşmada 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasını 12-7 önde geçen VakıfBank, mola dönüşü etkili hücumlarla seti 25-18 aldı. Üçüncü sette Çan Gençlik Kale Spor'un geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-16 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.


Ligde iki maç (Sarıyer Belediyesi, İlbank) eksiği olan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında 14 Kasım Cumartesi günü Karayolları'nı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı


Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut


VakıfBank: Kübra 8, Cansu 1, Michelle 18, Zehra 8, Haak 15, Meliha 5, Ayça (L), Gözde 3, Maja, Selin, Tuğba 1


Çan Gençlik: Simay, Souza 7, Emine 1, Borgo 5, Elif 11, Naz 2, Işıl (L), Sıla 2, Dilan, Braga


Setler: 25-13, 25-18, 25-16


Süre: 71 dakika (22', 25', 24')

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