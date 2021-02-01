VakıfBank, Şampiyonlar Ligi ikinci etabında sahne alıyor

Avrupa'nın en büyük kupasını dört kez kazanan VakıfBank, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci ayak maçlarına Polonya'da çıkıyor. Bulgaristan'daki ilk ayak maçlarının üçünü de kazanan sarı-siyahlılar, yarın TSİ 20.00'de LKS Commercecon Lodz ile karşılaşacak. Bir sonraki gün TSİ 20.00'de ASPTT Mulhouse VB'yle oynayacak olan sarı-siyahlılar, gruptaki son maçında 4 Şubat Perşembe günü aynı saatte VC Maritza Plovdiv'le karşı karşıya gelecek.

CEV Şampiyonlar Ligi'ni dört kez namağlup olarak kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Covid-19 salgını nedeniyle bu sezon iki ayaklı turnuva formatında oynanan 2021 CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci ayak maçlarına Polonya'da çıkıyor. Bulgaristan'da oynanan C Grubu ilk ayak maçlarının üçünü de kazanarak, grupta dokuz puanla zirvede olan sarı-siyahlılar, Polonya'daki ilk maçında yarın TSİ 20.00'de ev sahibi LKS Commercecon Lodz'la karşılaşacak. Bir sonraki gün TSİ 20.00'de Fransa ekibi ASPTT Mulhouse VB'yle oynayacak olan sarı-siyahlılar, gruptaki son maçında 4 Şubat Kasım Perşembe günü aynı saatte Bulgaristan takımı VC Maritza Plovdiv'le karşı karşıya gelecek. Üç maç da Lodz Spor Arena'da oynanacak.

"Yüksek seviyede maç oynamayı özledik"

CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 maçını da kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Giovanni Guidetti, "Öncelikle yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Yaklaşık bir buçuk aydır tek maç oynadık, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'la karşılaştık. Takımım yüksek seviyede maç oynamayı özlüyor, yüksek seviyeli rekabeti özlüyor. Bu yüzden Polonya etabı için çok heyecanlıyız. Grupta en iyi takım olduğumuzu biliyoruz ama rakiplerimiz gerçekten çok iyi voleybol oynuyor. Bu yüzden her maçta çok dikkatli olmalıyız. Çünkü Lodz'a karşı kazanmak kolay olmayacak. Aynı şekilde Mulhouse ve Plovdiv'e karşı kazanmak da kolay olmayacak. Bu rekabeti dört gözle bekliyoruz" dedi.

"Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz"

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni pandemi nedeniyle farklı bir formatta oynuyoruz. Bulgaristan'da oynadığı ilk üç maçı kazanarak, gruptan çıkmak adına önemli avantaj elde ettik. Şimdi de Polonya'da bu avantajı koruyarak önümüzdeki üç maçı da kazanıp, gruptan lider çıkmak istiyoruz" diye konuştu.