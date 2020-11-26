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VakıfBank, Şampiyonlar Ligi ilk ayağını namağlup tamamladı

Türkiye’yi 2021 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde temsil eden VakıfBank, C Grubu’ndaki üçüncü maçında Bulgaristan’ın VC Maritza Plovdiv takımını 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde ilk ayak karşılaşmalarını namağlup zirvede tamamladı.

Türkiye'yi 2021 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde temsil eden VakıfBank, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'ın VC Maritza Plovdiv takımını 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde ilk ayak karşılaşmalarını namağlup zirvede tamamladı.


Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) ise VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçildi.


VakıfBank, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci ayak karşılaşmalarını 2-4 Şubat 2021 tarihlerinde Polonya'da oynayacak.



Salon: Kolodruma


Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Roy Goren (İsrail)


VakıfBank: Ognejnovic, Gabi, Rasic, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Gizem (L) (Cansu, Ayça (L), Melis, Meliha, Gözde, Tuğba)


Marita Plovdiv: Milanova, Usheva, Paskova, Kamenova, Carbajal, Barakova, Todorova (L) (Drumeva, Nikolova, Dudova, N.Milanova)


Setler: 25-9, 25-10, 23-25, 25-16


Süre: 86 dakika (16,19,27,24)

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