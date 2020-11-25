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VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

Türkiye’yi 2021 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde temsil eden VakıfBank, C Grubu’ndaki ikinci maçında Fransa’nın ASPTT Mulhouse takımını 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yaptı.

Türkiye'yi 2021 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde temsil eden VakıfBank, C Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımını 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı.


VakıfBank, C Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 21.30'da Bulgaristan'ın VC Maritza Plovdiv takımıyla karşı karşıya gelecek.



Salon: Kolodruma


Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)


Mulhouse: Cazaute, Olinga-Andela, Moma Bassoko, Vanjak, Polder, Bugg, Soldner (L) (Viggars, Jaegy, Novakovic, Lamprousi, A.Haak)


VakıfBank: Kübra, Ognejnovic, Gabi, Rasic, Haak, Bartsch-Hackley, Ayça (L)


Setler: 18-25, 16-25, 18-25


Süre: 64 dakika (21,20,23)

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