VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkıyor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında, Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'u ağırlayacak.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final bileti için sahaya çıkacak. Tarihinde 4 kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve bu turnuvayı en çok kazanan iki takımdan biri olan sarı-siyahlılar, ilk maçta deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın rövanşında Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'u ağırlayacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele 16 Mart Çarşamba TSİ 18.00'de başlayacak. CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu eşleşmenin galibi yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Giovanni Guidetti: “Baskı bizim hak ettiğimiz bir ayrıcalık”

Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'u ağırlayacak VakıfBank'ta Başantrenör Giovanni Guidetti, mücadelenin zorlu geçeceğine dikkat çekti. Takımına güvendiğini belirten Guidetti, “Görevimizin çok zorlu olduğunu biliyoruz. Bizi büyük bir mücadele bekliyor. Baskıyı hissediyoruz ancak her zaman dediğimiz gibi; 'baskı bizim hak ettiğimiz bir ayrıcalık'. İlk maçta bize karşı harika bir performans gösterdiler. Hem takım olarak hem de bireysel olarak çok yetenekli bir ekibe karşı oynayacağız. Çok fazla hata yapmıyorlar. Oyunun her alanında güçlü ve komple bir ekip. Bu yüzden de bizi zorlu bir maç bekliyor” dedi.

Cansu Özbay: “Taraftarlarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum”

VakıfBank'ın yıldız pasörü Cansu Özbay da karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Özbay, “İlk maçta istediğimiz performansın uzağındaydık. Yaptığımız hataları tekrarlamamak için bu maça her zamanki gibi çok çalışarak hazırlanıyoruz. Çok daha dikkatli ve iyi bir takım oyunu ile seyircilerimizi her zamanki gibi mutlu edeceğimize ve turu geçeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Eşleşmenin kazananı, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi olacak

Bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekiplerine karşı oynadığı 28 maçın 23'ünü kazanan VakıfBank'ın yarı finale yükselmek için Developres Rzeszow'u mağlup etmesi gerekiyor. Sarı-siyahlılar, karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumda yarı finale yükselen ekip olacak. VakıfBank, mücadeleyi 3-2 kazanırsa yarı final biletini alan ekibi altın set belirleyecek.