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VakıfBank, Scandicci deplasmanında

Avrupa’nın en büyük kupasını dört kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki beşinci karşılaşmasında İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci’yle yarın deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa'nın en büyük kupasını dört kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci karşılaşmasında İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'yle yarın deplasmanda karşılaşacak.


CEV Şampiyonlar Ligi kupasını dört kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci karşılamasında İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'yle deplasmanda karşılaşacak. Yarın TSİ 22.30'da başlayacak olan karşılaşma, İtalya'nın Siena şehrindeki PalaEstra Salonu'nda oynanacak. B Grubu'nda çıktığı dört maçın üçünü kazanan sarı-siyahlılar, dokuz puanla ikinci sırada yer alıyor.



"Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz"


Scandicci maçı öncesi konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Şampiyonlar Ligi'nde hiç puan kaybetmeme noktasındayız. Maribor galibiyeti bu yüzden çok değerliydi. Şu anda ikinci sıradayız ve bir sonraki turu garantilemek istiyoruz. Bu yüzden Scandicci karşılaşması bizim için çok önemli. Kalan iki maçımızı da kazanıp, grubu birinci bitirmek istiyoruz. Takım olarak bu maça çok iyi hazırlandık, kazanmak için sahada olacağız" dedi.

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